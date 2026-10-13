Fatta la legge… arriva il ricorso
La riforma elettorale è legge: ecco come si voterà e quali norme potrebbero finire davanti alla Consulta
1 min di lettura
October 13, 2026
Il Parlamento ha approvato in via definitiva la riforma elettorale. Ecco come si voterà alle prossime elezioni politiche, ma c’è anche la possibilità che la Corte costituzionale intervenga su alcune norme non di secondo piano. A cura di Marco Iasevoli con Danilo Paolini.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire