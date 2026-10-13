<Podcast<Dentro l'Avvenire

Fatta la legge… arriva il ricorso

di Marco IasevoliDanilo Paolini
La riforma elettorale è legge: ecco come si voterà e quali norme potrebbero finire davanti alla Consulta
Google preferred source
1 min di lettura
October 13, 2026
Fatta la legge… arriva il ricorso
Tabellone elettronico del Senato con risultato votazione finale del disegno di legge sulla Riforma elettorale, Roma, 15 Settembre 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI
Il Parlamento ha approvato in via definitiva la riforma elettorale. Ecco come si voterà alle prossime elezioni politiche, ma c’è anche la possibilità che la Corte costituzionale intervenga su alcune norme non di secondo piano. A cura di Marco Iasevoli con Danilo Paolini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altro di Dentro l'Avvenire

Raccomandati per te

Idee e commenti