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Dentro Genova

Un viaggio con le voci, le parole e l’esperienza di chi abita e chi anima la città di Genova
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1 min di lettura
October 8, 2026
Raccontare una città intera usando soltanto la voce significa scegliere. Scegliere le parole, le storie, i tempi, ma soprattutto la prospettiva. Quella che abbiamo scelto noi di Avvenire per parlare di Genova è la prospettiva della prossimità. Abbiamo scelto di avvicinarci a quello che raccontiamo, farci prossimi alla realtà.
Uscire dalle mappe, dai numeri, dalle solite immagini e dagli stereotipi usurati con cui ci siamo abituati a rappresentare il mondo, a distanza. Abbiamo attraversato questo territorio nella sua dimensione fisica, concreta, e spirituale. Per restituire la complessità di vivere a Genova, ma anche la bellezza e le risorse della comunità cittadina. E lo abbiamo fatto con la voce, le parole e l’esperienza di chi la abita, la anima. Primo tra tutti, l’arcivescovo di Genova, Marco Tasca
Tra gli altri ospiti, il responsabile della pastorale giovanile diocesana, don Francesco Fully Doragrossa; il presidente della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova, Maurizio Valle; la fondatrice del Punto emergenza di via Pré, Bruna Doglia e il direttore di Caritas Genova, Giuseppe Armas
Questo episodio, a cura di Maria Gomiero, fa parte del “Progetto città” di Avvenire che venerdì 9 ottobre ha promosso un incontro pubblico a Genova, realizzato in collaborazione con Bper banca, per quella che sarà una restituzione alla città di questo racconto per parole, immagini, audio e video nella sala Quadrivium di piazza Santa Marta a Genova.
Si ringraziano anche i colleghi Pino Ciociola e Paolo Lambruschi con cui sono state realizzato tutte le interviste. 

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