Papa Leone XIV torna in America Latina tra l’affetto delle comunità che lo hanno conosciuto e gli appelli alla giustizia sociale. Un viaggio tra emozione, memoria e difesa dei più poveri

Papa Leone XIV torna in Sud America e viene accolto come uno di famiglia. Le strade in festa, gli abbracci, la gioia di ritrovare padre Robert: tra Uruguay, Argentina e Perù, il viaggio diventa un ritorno nelle comunità che lo hanno formato come missionario e vescovo. A Chiclayo lo aspettano anche passando la notte all’aperto. E lui, prima di lasciare il Perù, resta in silenzio davanti all’aereo, con gli occhi lucidi.

Dentro questa festa trovano spazio anche le fatiche della gente. Leone difende le famiglie in difficoltà davanti al presiedente argentino Javier Milei, richiama la giustizia e le ferite del passato con la presidente peruviana Keiko Fujimori, figlia dell’ex dittatore Alberto, e raggiunge i popoli indigeni dell’Amazzonia, dove la difesa dell’ambiente si intreccia con la lotta alla povertà. Ad accompagnarlo, la richiesta di una giovane madre di Montevideo: «Non ci lasci la mano».

In questa puntata di LeoPop, con l’intervento di Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, raccontiamo il ritorno del Papa in America Latina: l’emozione degli incontri e le parole rivolte ai potenti in difesa dei più poveri.