In Corea del Sud, per milioni di giovani uomini, diventare adulti significa anche indossare una divisa. La leva militare è obbligatoria e la guerra con la Corea del Nord, iniziata nel 1950, non si è mai conclusa con un trattato di pace. Ma non tutti scelgono di partire. C'è Dubu, 28 anni, cresciuto vicino al confine, che ha deciso di rifiutare sia il servizio militare sia quello alternativo, rischiando il carcere. C'è Jong uk, che racconta le notti di guardia, la disciplina e gli incontri che hanno segnato la sua esperienza nell'Aeronautica.

E c'è il vescovo Titus Seo Sang-bum, ex soldato e per ventidue anni cappellano militare, che ha celebrato la Messa persino sul cofano dei fuoristrada. Tra obiezione di coscienza, ferite ancora aperte della guerra e giovani chiamati a lasciare la propria vita per entrare in caserma, la seconda puntata di “Qui Corea. Storie da Seoul verso la GMG” racconta un Paese in cui prepararsi alla guerra e cercare la pace sono due realtà che continuano a convivere.