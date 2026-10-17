Scappati di casa

Un viaggio in 11 puntate nella Corea del Sud, tra modernità e tradizioni, pressioni sociali, spiritualità e desiderio di pace, alla scoperta dei giovani che si preparano alla Giornata mondiale della gioventù del 2027

In Corea si dice ppalli ppalli: presto, presto. Si studia fino a sera, si compete per le università migliori, si lavora senza sosta. È il Paese di Parasite, dei BTS e di Samsung, dove una modernità travolgente convive con tradizioni millenarie, tra templi, sciamani e antichi rituali.

Più della metà dei coreani dichiara di non avere una religione, eppure buddismo, cristianesimo, confucianesimo e sciamanesimo continuano a segnare la vita quotidiana.

Nell’agosto 2027 la Corea ospiterà la Giornata mondiale della gioventù. Noi ci arriveremo attraverso 11 puntate, incontrando giovani alle prese con la pressione della perfezione, famiglie divise dalla guerra, comunità che costruiscono solidarietà e una Chiesa dalla storia unica.

Un viaggio in un Paese dove parole come coraggio, verità e pace assumono un significato particolare. Dove la guerra è ancora sospesa da un armistizio e la sfida più difficile, a volte, è trovare il coraggio di essere sé stessi.