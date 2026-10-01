La «scuola mondo»

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Le scommesse sportive oggi non sono più su esiti o performance, ma su 400 micro-eventi durante il match. Queste notifiche attivano il meccanismo della dipendenza.
Nel 2026 in sei mesi sono state uccise 34 donne. Dietro i dati ci sono storie che poi rimangono nell’ombra. Bambini travolti da una tragedia familiare, rimasti da soli senza più una mamma, senza più un papà, spesso l’autore del delitto
Tutti gli studenti ormai usano l'intelligenza artificiale, facendo invecchiare rapidamente un certo modo di fare scuola. Ma, nel frattempo, è in corso una silenziosa rivoluzione della didattica. E i risultati sono incoraggianti
Il clima cambia a un ritmo mai visto e il sistema montano cerca nuovi equilibri. Quali sono le ragioni di questa trasformazione che rende le vette sempre più fragili?
In questo episodio del podcast “Dentro l’Avvenire“ esploriamo la solitudine urbana, esperienza personale e collettiva, tra cause, conseguenze e alternative