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La «scuola mondo»

Dopo il decreto Scuola che introduce nelle classi un tetto del 30% per gli alunni che non hanno la cittadinanza italiana un viaggio tra le scuole della periferia romana
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1 min di lettura
October 1, 2026
Cosa cambierà con il nuovo decreto Scuola che introduce nelle classi un tetto massimo del 30% per gli alunni che non hanno la cittadinanza italiana? Nella zona est di Roma molte scuole hanno classi frequentate da più del 50% di bambini senza la cittadinanza italiana. Eppure, nonostante le carenze di risorse, la burocrazia non facile da gestire e la quotidiana sfida legata all'insegnamento della lingua italiana, emerge dalle testimonianza di chi in queste scuole ci lavora una realtà di «scuola mondo» che tenta di rifiutare le etichette per trasformare la multiculturalità in una risorsa.
In questo episodio di “Dentro l’Avvenire", a cura di Agnese Palmucci, abbiamo intervistato Fabio Baccelliere, preside della scuola Artemisia Gentileschi a Centocelle; Anna Maria Amadeo, insegnante della scuola elementare "Grazia Deledda" a Torpignattara; Bianca Pistorio, presidente dell’associazione Nessun luogo è lontano, che nel centro interculturale Semina lavora a Torpignattara vicino alla scuola elementare Carlo Pisacane.  

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