La «scuola mondo»

Nel 2026 in sei mesi sono state uccise 34 donne. Dietro i dati ci sono storie che poi rimangono nell’ombra. Bambini travolti da una tragedia familiare, rimasti da soli senza più una mamma, senza più un papà, spesso l’autore del delitto

September 10, 2026 C'è scuola oltre gli algoritmi? Ascolta

Tutti gli studenti ormai usano l'intelligenza artificiale, facendo invecchiare rapidamente un certo modo di fare scuola. Ma, nel frattempo, è in corso una silenziosa rivoluzione della didattica. E i risultati sono incoraggianti