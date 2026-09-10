C'è scuola oltre gli algoritmi?

Tutti gli studenti ormai usano l'intelligenza artificiale, facendo invecchiare rapidamente un certo modo di fare scuola. Ma, nel frattempo, è in corso una silenziosa rivoluzione della didattica. E i risultati sono incoraggianti

L'IA è già entrata in tutte le classi. La usa ogni studente per scrivere e per fare i compiti. E, così, buona parte delle vecchie verifiche stanno andando in pensione. Ma, mentre il ministero dell'Istruzione vara nuove linee guida per inserire i chatbot nei programmi, molte scuole si sono già mosse in autonomia per trasformare gli algoritmi da "scorciatoie" a risorse. C'è chi fa scrivere i libri di testo all'IA e chi propone laboratori di robotica già alle medie.



In questo episodio di Dentro l'Avvenire, a cura di Andrea Ceredani, ne abbiamo parlato con Andrea Benassi, tecnologo di Indire, Salvatore Giuliano, dirigente scolastico del "Majorana" di Brindisi, e Carmela Taibi, dirigente scolastica del "Nazario Sauro-Rinascita" di Milano.