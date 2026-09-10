C'è scuola oltre gli algoritmi?

L'IA è già entrata in tutte le classi. La usa ogni studente per scrivere e per fare i compiti. E, così, buona parte delle vecchie verifiche stanno andando in pensione. Ma, mentre il ministero dell'Istruzione vara nuove linee guida per inserire i chatbot nei programmi, molte scuole si sono già mosse in autonomia per trasformare gli algoritmi da "scorciatoie" a risorse. C'è chi fa scrivere i libri di testo all'IA e chi propone laboratori di robotica già alle medie.
In questo episodio di Dentro l'Avvenire, a cura di Andrea Ceredani, ne abbiamo parlato con Andrea Benassi, tecnologo di Indire, Salvatore Giuliano, dirigente scolastico del "Majorana" di Brindisi, e Carmela Taibi, dirigente scolastica del "Nazario Sauro-Rinascita" di Milano.
In questo episodio di Dentro l'Avvenire, a cura di Andrea Ceredani, ne abbiamo parlato con Andrea Benassi, tecnologo di Indire, Salvatore Giuliano, dirigente scolastico del "Majorana" di Brindisi, e Carmela Taibi, dirigente scolastica del "Nazario Sauro-Rinascita" di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire
Altri episodi
September 9, 2026
La guerra in Sudan spinge un milione di profughi in Ciad, dove fame, tensioni e pochi aiuti fanno temere una catastrofe umanitaria
September 5, 2026
Nel settimo episodio di Non è Francesco, Davide Rondoni ci conduce tra Assisi e Greccio, nei luoghi della spogliazione, della rinascita e del primo presepe
September 3, 2026
Il clima cambia a un ritmo mai visto e il sistema montano cerca nuovi equilibri. Quali sono le ragioni di questa trasformazione che rende le vette sempre più fragili?
September 2, 2026
XXIII Domenica del Tempo ordinario - Anno A
September 2, 2026
La consacrazione senza il via libera del Papa di quattro vescovi lefebvriani ha riaperto il tema della scomunica. Che cosa significa? E può essere revocata?