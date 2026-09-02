La scomunica: cos’è, come si cancella

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Cinque anni dopo il ritorno dei talebani, Selene Biffi racconta un Afghanistan segnato dalla caduta di Kabul e dalle sue conseguenze
In estate sono tante le manifestazioni di piazza che pescano nella religiosità popolare. Ma sono espressione di vera fede oppure vanno ridotte a fenomeni folkloristici?
Trafficati, imprigionati e costretti a mettere in atto le truffe on line che finiscono sui nostri cellulari: sono i nuovi schiavi dell’era digitale, citati anche da Papa Leone nella sua enciclica “Magnifica Humanitas”
Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla vita della Chiesa? Sarà utile o dannosa per il servizio svolto dai sacerdoti? Sono gli interrogativi al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste.
«Proteggere le persone non i confini».