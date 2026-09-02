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La scomunica: cos’è, come si cancella

La consacrazione senza il via libera del Papa di quattro vescovi lefebvriani ha riaperto il tema della scomunica. Che cosa significa? E può essere revocata?
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1 min di lettura
September 2, 2026
Nelle scorse settimane la consacrazione, senza permesso del Papa, di quattro vescovi da parte della fraternità San Pio X ha fatto tornare in primo piano parole come scisma ed eresia. Non tenendo conto del no di Leone XIV, i lefebvriani sono stati scomunicati. Ma cosa significa? E la scomunica può essere revocata?
Risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, il podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto

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