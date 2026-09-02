Assisi e Greccio, geografia di una rinascita

Nel settimo episodio di Non è Francesco, Davide Rondoni ci conduce tra Assisi e Greccio, nei luoghi della spogliazione, della rinascita e del primo presepe

Nel settimo episodio di Non è Francesco cambia lo sguardo e cambia la voce: protagonista è Davide Rondoni, poeta e scrittore, che ci accompagna nei luoghi di san Francesco per provare a leggerli oltre la cartolina e la devozione più scontata.

Si parte da Assisi, città della spoliazione e della frattura, dove Francesco abbandona ciò che era stato per cercare una vita nuova. Poi il viaggio conduce a Greccio, alla grotta e alla povertà concreta del primo presepe: un luogo capace ancora oggi di raccontare il mistero di un Dio che sceglie di farsi vicino.

Con Rondoni, i luoghi diventano così qualcosa di più di uno scenario: pietre, paesaggi e silenzi attraverso cui interrogare l’esperienza di Francesco e capire che cosa possa ancora dire al nostro presente.