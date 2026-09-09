<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

Dal Sudan al Ciad, il dramma di un milione di profughi

La guerra in Sudan spinge un milione di profughi in Ciad, dove fame, tensioni e pochi aiuti fanno temere una catastrofe umanitaria
Google preferred source
1 min di lettura
September 9, 2026
Il prolungarsi del conflitto civile in Sudan continua a provocare un esodo massiccio di sfollati e profughi in particolare al di là della frontiera con il Ciad, che ha già accolto circa 1 milione di persone. Che oggi, tra forti tensioni e insufficienti aiuti, rischiano una catastrofe umanitaria. La testimonianza di fratel Fabio Mussi, missionario del Pime che opera nei campi profughi lungo il confine.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altri episodi

September 2, 2026

La scomunica: cos’è, come si cancella

La consacrazione senza il via libera del Papa di quattro vescovi lefebvriani ha riaperto il tema della scomunica. Che cosa significa? E può essere revocata?

July 29, 2026

Afghanistan, cinque anni dopo

Cinque anni dopo il ritorno dei talebani, Selene Biffi racconta un Afghanistan segnato dalla caduta di Kabul e dalle sue conseguenze

July 22, 2026

La pietà popolare: fede o folklore?

In estate sono tante le manifestazioni di piazza che pescano nella religiosità popolare. Ma sono espressione di vera fede oppure vanno ridotte a fenomeni folkloristici?

July 15, 2026

Thailandia. Così liberiamo gli schiavi digitali

Trafficati, imprigionati e costretti a mettere in atto le truffe on line che finiscono sui nostri cellulari: sono i nuovi schiavi dell’era digitale, citati anche da Papa Leone nella sua enciclica “Magnifica Humanitas”

July 8, 2026

L’intelligenza artificiale serve ai preti?

Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla vita della Chiesa? Sarà utile o dannosa per il servizio svolto dai sacerdoti? Sono gli interrogativi al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste.

Da altri Podcast