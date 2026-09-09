Dal Sudan al Ciad, il dramma di un milione di profughi

La guerra in Sudan spinge un milione di profughi in Ciad, dove fame, tensioni e pochi aiuti fanno temere una catastrofe umanitaria

Il prolungarsi del conflitto civile in Sudan continua a provocare un esodo massiccio di sfollati e profughi in particolare al di là della frontiera con il Ciad, che ha già accolto circa 1 milione di persone. Che oggi, tra forti tensioni e insufficienti aiuti, rischiano una catastrofe umanitaria. La testimonianza di fratel Fabio Mussi, missionario del Pime che opera nei campi profughi lungo il confine.

Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto