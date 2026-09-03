C'erano una volta le montagne

Il clima cambia a un ritmo mai visto e il sistema montano cerca nuovi equilibri. Quali sono le ragioni di questa trasformazione che rende le vette sempre più fragili?

In alta quota stiamo assistendo a una trasformazione senza precedenti per effetto del cambiamento climatico che riguarda non solo il ritiro dei ghiacciai ma anche la diminuzione delle riserve d’acqua e i sentieri a rischio scomparsa. In questo episodio di Dentro l'Avvenire, a cura di Maria Gomiero, ne abbiamo parlato con il nivologo Anselmo Cagnati e con il presidente generale del Club alpino italiano, Antonio Montani.





