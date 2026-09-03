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C'erano una volta le montagne

Il clima cambia a un ritmo mai visto e il sistema montano cerca nuovi equilibri. Quali sono le ragioni di questa trasformazione che rende le vette sempre più fragili?
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1 min di lettura
September 3, 2026
In alta quota stiamo assistendo a una trasformazione senza precedenti per effetto del cambiamento climatico che riguarda non solo il ritiro dei ghiacciai ma anche la diminuzione delle riserve d’acqua e i sentieri a rischio scomparsa. In questo episodio di Dentro l'Avvenire, a cura di Maria Gomiero, ne abbiamo parlato con il nivologo Anselmo Cagnati e con il presidente generale del Club alpino italiano, Antonio Montani.


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