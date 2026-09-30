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Ma san Francesco era un missionario?

In questa puntata si racconta san Francesco missionario e il suo stile di annuncio evangelico, nell’800° anniversario della morte
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September 30, 2026
La giornata del 4 ottobre rappresenta il culmine delle celebrazioni per l’8° centenario della morte di san Francesco d’Assisi. È l’occasione per riflettere sui tanti carismi del Poverello, tra cui il suo stile di annuncio evangelico. Ovvero: san Francesco che missionario è stato? Risponde il podcast Taccuino celeste a partire dai servizi speciali che caratterizzano il nuovo numero di ottobre della rivista Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto

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