In questa puntata si racconta san Francesco missionario e il suo stile di annuncio evangelico, nell’800° anniversario della morte

Ma san Francesco era un missionario?

Ma san Francesco era un missionario?

La giornata del 4 ottobre rappresenta il culmine delle celebrazioni per l’8° centenario della morte di san Francesco d’Assisi. È l’occasione per riflettere sui tanti carismi del Poverello, tra cui il suo stile di annuncio evangelico. Ovvero: san Francesco che missionario è stato? Risponde il podcast Taccuino celeste a partire dai servizi speciali che caratterizzano il nuovo numero di ottobre della rivista Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto