Sacerdoti felici

La fraternità secondo Leone XIV: cura reciproca, ascolto e condivisione tra Papa, vescovi e sacerdoti.

La fraternità è al centro del rapporto di Leone XIV con cardinali, vescovi e sacerdoti. Dalla discussione sugli stipendi dei cardinali alla vita sacerdotale, questa puntata di LeoPop racconta l’attenzione del Papa per chi condivide la responsabilità di guidare e accompagnare le comunità.

Ai vescovi chiede di prendersi cura dei propri sacerdoti; ai preti ricorda che il ministero si costruisce nell’ascolto, nella preghiera e nella condivisione. Un percorso che si intreccia con la storia di Prevost, dal seminario alla missione in Perù