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Amazzonia: i missionari e le culture da salvare

Leone XIV all’Unesco, 46 anni dopo Giovanni Paolo II: la cultura come incontro vivo tra popoli e saperi.
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1 min di lettura
September 23, 2026
Il 25 settembre Papa Leone XIV si recherà a Parigi nella sede dell’Unesco, l’organismo dell’Onu che nel mondo si occupa della promozione della cultura e dell’educazione.
Ed è intrigante che 46 anni dopo la prima e unica visita di un Pontefice a questa grande istituzione, quella compiuta da Giovanni Paolo II nel 1980, a seguirne le orme sia un Papa che è stato un missionario. Perché cultura non è solo libri, dibattiti e accademie, ma incontro vivo con la vita e il patrimonio di saggezza di popoli anche piccoli e lontani. Come ci raccontano due missionari dall’Amazzonia brasiliana.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione.
Montaggio: Riccardo Zoletto

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