<Podcast<Non è Francesco

Gubbio e San Damiano, la lode e la riconciliazione

Gubbio e San Damiano chiudono il viaggio di Non è Francesco: dalla paura del lupo alla fraternità del Cantico delle creature.
Google preferred source
1 min di lettura
September 19, 2026
Nell’ultimo episodio di Non è Francesco il viaggio arriva a Gubbio e San Damiano.
A Gubbio Francesco esce dalle mura e va incontro al lupo: affronta la paura e mostra che la riconciliazione comincia quando cambia lo sguardo sul nemico. A San Damiano, invece, tutto nasce da una ferita: una piccola chiesa da riparare che diventa il punto di partenza di una fraternità capace di abbracciare il creato.
Con Davide Rondoni torniamo così al cuore del Cantico delle creature: non un semplice inno alla natura, ma una lode in cui trovano posto il perdono, l’amicizia, la misericordia e perfino la morte, chiamata sorella nella speranza della risurrezione.
Si chiude così il viaggio nei luoghi di Francesco, alla ricerca di un santo meno da cartolina e più capace di interrogare ancora il nostro tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altri episodi

Episodio 7
September 5, 2026

Assisi e Greccio, geografia di una rinascita

Nel settimo episodio di Non è Francesco, Davide Rondoni ci conduce tra Assisi e Greccio, nei luoghi della spogliazione, della rinascita e del primo presepe

Episodio 6
August 22, 2026

Tutte le vite di Francesco

Le molte biografie di san Francesco raccontano una memoria contesa: un santo troppo complesso per essere fissato in un’unica immagine e ancora capace di provocare il presente

Episodio 5
August 15, 2026

Chiara il “dolce veleno”

Chiara fugge dal destino imposto, sceglie la povertà e sfida famiglia e potere. Una donna forte, legata a Francesco da un’amicizia spirituale

Episodio 4
August 8, 2026

Uccelli, agnelli, vermi e il mondo

Dietro il Francesco che parla agli uccelli si nasconde una visione radicale: il creato non è una cosa da dominare, ma una fraternità da riconoscere

Da altri Podcast