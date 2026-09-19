Gubbio e San Damiano, la lode e la riconciliazione

Da Fonte Colombo alla Verna, Francesco trasforma la sua vocazione in Regola e dono totale

Episodio 7 September 5, 2026 Assisi e Greccio, geografia di una rinascita Ascolta

Nel settimo episodio di Non è Francesco, Davide Rondoni ci conduce tra Assisi e Greccio, nei luoghi della spogliazione, della rinascita e del primo presepe