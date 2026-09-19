Gubbio e San Damiano, la lode e la riconciliazione

Nell’ultimo episodio di Non è Francesco il viaggio arriva a Gubbio e San Damiano.
A Gubbio Francesco esce dalle mura e va incontro al lupo: affronta la paura e mostra che la riconciliazione comincia quando cambia lo sguardo sul nemico. A San Damiano, invece, tutto nasce da una ferita: una piccola chiesa da riparare che diventa il punto di partenza di una fraternità capace di abbracciare il creato.
Con Davide Rondoni torniamo così al cuore del Cantico delle creature: non un semplice inno alla natura, ma una lode in cui trovano posto il perdono, l’amicizia, la misericordia e perfino la morte, chiamata sorella nella speranza della risurrezione.
Si chiude così il viaggio nei luoghi di Francesco, alla ricerca di un santo meno da cartolina e più capace di interrogare ancora il nostro tempo.
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