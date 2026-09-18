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Di abusi e mosaici

Un viaggio nella linea di Leone XIV contro gli abusi nella Chiesa, tra ascolto delle vittime, prevenzione e responsabilità.
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September 18, 2026
Dalla vicenda Rupnik agli incontri con le vittime di abuso, fino alla riforma degli organismi vaticani: qual è la linea di Leone XIV contro gli abusi nella Chiesa? In questa puntata di LeoPop ripercorriamo l’impegno di Robert Prevost, dagli anni in Perù e dal caso Sodalizio fino alle prime scelte da Papa.
Ascolto dei sopravvissuti, prevenzione, giustizia, responsabilità dei vescovi e una “cultura della prevenzione”: una sfida che Leone XIV considera centrale per il futuro della Chiesa.

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