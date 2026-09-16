Perché le nostre invocazioni restano spesso senza risposta?

Perché le preghiere senza risposta?

Perché le preghiere senza risposta?

Nel Vangelo Gesù dice che qualsiasi cosa chiederemo con fede al Padre buono la otterremo. Allora perché le nostre invocazioni restano spesso senza risposta? E davvero nella preghiera possiamo chiedere tutto? Le risposte nel nuovo episodio di Taccuino celeste, podcast di Mondo e Missione sulle domande della fede. Ospite il monaco camaldolese padre Emanuele Bordello.