Perché le preghiere senza risposta?

© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire
Altri episodi
La guerra in Sudan spinge un milione di profughi in Ciad, dove fame, tensioni e pochi aiuti fanno temere una catastrofe umanitaria
La consacrazione senza il via libera del Papa di quattro vescovi lefebvriani ha riaperto il tema della scomunica. Che cosa significa? E può essere revocata?
Cinque anni dopo il ritorno dei talebani, Selene Biffi racconta un Afghanistan segnato dalla caduta di Kabul e dalle sue conseguenze
In estate sono tante le manifestazioni di piazza che pescano nella religiosità popolare. Ma sono espressione di vera fede oppure vanno ridotte a fenomeni folkloristici?
Trafficati, imprigionati e costretti a mettere in atto le truffe on line che finiscono sui nostri cellulari: sono i nuovi schiavi dell’era digitale, citati anche da Papa Leone nella sua enciclica “Magnifica Humanitas”