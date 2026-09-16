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Perché le preghiere senza risposta?

Perché le nostre invocazioni restano spesso senza risposta?
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1 min di lettura
September 16, 2026
Nel Vangelo Gesù dice che qualsiasi cosa chiederemo con fede al Padre buono la otterremo. Allora perché le nostre invocazioni restano spesso senza risposta? E davvero nella preghiera possiamo chiedere tutto? Le risposte nel nuovo episodio di Taccuino celeste, podcast di Mondo e Missione sulle domande della fede. Ospite il monaco camaldolese padre Emanuele Bordello.

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