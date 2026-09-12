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Fonte Colombo e La Verna: la Regola e il corpo

Da Fonte Colombo alla Verna, Francesco trasforma la sua vocazione in Regola e dono totale
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1 min di lettura
September 12, 2026
Da Fonte Colombo alla Verna, il viaggio di Francesco attraversa due luoghi decisivi: nel silenzio dell’eremo il desiderio diventa Regola; sulla montagna aspra, nel momento della prova, il suo amore per Cristo si imprime nel corpo con le stimmate.
Con Davide Rondoni, poeta e scrittore, scopriamo come per Francesco la vera povertà sia accogliere una chiamata, la fraternità il centro della vita e la natura non un idillio, ma il segno di un mondo fatto di creature.

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