Fonte Colombo e La Verna: la Regola e il corpo

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Altri episodi
Nel settimo episodio di Non è Francesco, Davide Rondoni ci conduce tra Assisi e Greccio, nei luoghi della spogliazione, della rinascita e del primo presepe
Le molte biografie di san Francesco raccontano una memoria contesa: un santo troppo complesso per essere fissato in un’unica immagine e ancora capace di provocare il presente
Chiara fugge dal destino imposto, sceglie la povertà e sfida famiglia e potere. Una donna forte, legata a Francesco da un’amicizia spirituale
Dietro il Francesco che parla agli uccelli si nasconde una visione radicale: il creato non è una cosa da dominare, ma una fraternità da riconoscere
A Greccio Francesco non mette in scena il Natale: ne restituisce la povertà, mostrando un Dio vicino e accessibile.