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Orfani di femminicidio

Nel 2026 in sei mesi sono state uccise 34 donne. Dietro i dati ci sono storie che poi rimangono nell’ombra. Bambini travolti da una tragedia familiare, rimasti da soli senza più una mamma, senza più un papà, spesso l’autore del delitto
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September 17, 2026
Si stima che gli orfani di femminicidio in Italia siano più di 3500. Sono le vittime secondarie dei femminicidi, che rimangono senza una mamma e senza un papà, perché spesso è l'autore del delitto. Una legge a loro tutela c'è, ma ha delle lacune e le risorse non sono ben distribuite.
In questo episodio di Dentro l'Avvenire Giuseppe Muolo ne parlato con chi vive questa situazione sulla sua pelle come Stefania Mattioli, nonna di due orfane di femminicidio, e con chi sta accanto a queste famiglie come la presidente di associazione Edela, Roberta Beolchi, e Patrizia Schiarizza, presidente dell’associazione Il Giardino segreto.   

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