Orfani di femminicidio

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Tutti gli studenti ormai usano l'intelligenza artificiale, facendo invecchiare rapidamente un certo modo di fare scuola. Ma, nel frattempo, è in corso una silenziosa rivoluzione della didattica. E i risultati sono incoraggianti
Il clima cambia a un ritmo mai visto e il sistema montano cerca nuovi equilibri. Quali sono le ragioni di questa trasformazione che rende le vette sempre più fragili?
In questo episodio del podcast “Dentro l’Avvenire“ esploriamo la solitudine urbana, esperienza personale e collettiva, tra cause, conseguenze e alternative
La proposta lanciata dal filosofo Eugenio Mazzarella è di mantenere la promessa della pace e di non dimenticare tutti i bambini a cui viene negata l’infanzia
L’housing sociale non consiste solo nel dare un tetto: serve a ricostruire la propria autonomia e fare in modo che, primo o poi, quel supporto non serva più