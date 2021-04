Saltare il vaccino per altruismo? Si può, ma altruista è anche vaccinarsi

Caro direttore,

si potrebbe sapere se è possibile in Lombardia saltare non la fila ma le prenotazioni e mettersi di fatto a fine coda (pur essendo sui 70 anni) per lasciare che si vaccinino prima tanti altri con situazioni più esposte? O forse facendo così si creerebbero solo complicazioni burocratiche per tutti?

Maria Teresa Fazzini

Il suo atteggiamento altruista è ammirevole, gentile signora Maria Teresa. E se lei, per il momento, rinunciasse a prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid non ci sarebbero particolari 'complicazioni burocratiche': se una persona dell’età prescritta non prenota, non finisce infatti in fondo a una qualche lista e non dà e non toglie spazio a qualcun altro, semplicemente resta tra coloro che sono ancora in attesa di vaccino. Pur con le note difficoltà, la campagna di immunizzazione è, però, ormai fortemente lanciata anche in Lombardia, dove lei risiede, e le autorità locali hanno assicurato che le somministrazioni continueranno a ritmo sostenuto e che il cronoprogramma è confermato sino alla fine di aprile. Dunque, valuti in tutta serenità: il suo non è in alcun modo un privilegio e ricordi che anche la propria vaccinazione al momento previsto, senza saltare la fila, è una forma di altruismo. L’immunità di comunità (non amo parlare di gregge dopo l’uso che è stato fatto di quell’immagine nei primi mesi del Covid) si realizza tutti insieme.