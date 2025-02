L'esibizione di Giorgia a Sanremo - Pool Sanremo 01 / ipa-agency.net

Si dice che il Festival di Sanremo sia uno specchio della società che lo esprime. In questa prospettiva un pensiero ardito mi è balenato in testa mentre volando da Sud a Nord ascoltavo in cuffia la playlist dell’ultima kermesse. Ovvero: c’è qualcosa di profondamente rivelatore nella recente performance di Giorgia, un talento che ha incantato il pubblico con un’interpretazione vocale sublime, capace di restituire con naturalezza quel pathos che la musica, nella sua essenza più pura, dovrebbe sempre portare con sé.

In un’epoca in cui le esibizioni musicali sono sempre più mediate dalla tecnologia — dove l’autotune e gli algoritmi di post-produzione dominano la scena — Giorgia ha ricordato a tutti che la vera arte non si misura in perfezione sintetica, ma in autenticità espressiva.

La sua voce, capace di muoversi con agilità tra registri e colori diversi, è sembrata quasi un antidoto al crescente fenomeno della “voce artificiale”, che nei talent show e nei palcoscenici contemporanei ha spesso ridotto il canto a una performance ingegnerizzata, depurata da ogni errore ma anche da ogni verità interiore. Qui si innesta una riflessione più ampia: quale rapporto intercorre tra l’intelligenza naturale e l’intelligenza artificiale (ovvero tra facoltà naturali e facoltà artificiali) nel mondo della creatività? E, più in generale, qual è il senso profondo dell’innovazione in un’epoca in cui la tecnologia sembra sempre più assumere il ruolo di protagonista?

Il tema è antico. Già Platone, nel Fedro, si interrogava sulla differenza tra la parola scritta e quella viva, sostenendo che la scrittura fosse solo un’ombra del pensiero, incapace di rispondere e interagire come una mente viva e dialogante. La scrittura tecnologia antica anch’essa protesi dell’umanità più vero ed essenziale. Oggi, il rapporto tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale ripropone in termini nuovi questa riflessione: l’IA, per quanto sofisticata, può mai sostituire l’atto creativo autentico di un essere umano?Se prendiamo l’innovazione armonica come chiave di lettura, il problema non è quello di demonizzare la tecnologia, ma di ricollocarla nel suo giusto posto. Come ha sottolineato Heidegger in La questione della tecnica, il rischio della modernità non è la tecnologia in sé, ma la sua trasformazione in una gabbia epistemologica che riduce l’essere umano a un mero ingranaggio del sistema tecnico. In altre parole, quando la tecnologia smette di essere uno strumento e diventa il fine ultimo, l’umanità rischia di perdere la propria centralità.

La voce di Giorgia ha dimostrato proprio questo: non c’è algoritmo che possa riprodurre la singolarità di un’emozione autentica. Può esistere un’IA capace di generare una melodia perfetta, di imitare una voce, di correggere ogni imperfezione, ma ciò che rende un’interpretazione unica è l’intreccio irripetibile di vissuto, esperienza e sentimento che solo un’intelligenza incarnata può esprimere. Nella sua analisi della società moderna, Arnold Gehlen parlava dell’uomo come di un “essere carente”, ovvero di una creatura che ha bisogno di cultura, strumenti e istituzioni per sopravvivere. Tuttavia, la tecnologia, anziché essere solo un supporto, sta sempre più diventando un sostituto delle facoltà umane. Questa è la logica della “società artificiale” descritta da Heinrich Popitz: un mondo in cui il progresso tecnologico non è più un mezzo per elevare l’uomo, ma un processo che tende a svuotarlo della sua essenza, fino a renderlo obsoleto.

Nel caso della musica, questa tendenza è evidente: le esibizioni sono sempre più filtrate, corrette, adattate a standard di consumo e di perfezione che poco hanno a che fare con l’espressione artistica autentica. L’uso massiccio dell’autotune è il simbolo di questa deriva: da semplice strumento correttivo si è trasformato in una prassi sistematica, al punto che oggi molti artisti non si esibiscono più dal vivo senza l’ausilio di processori vocali.

Il problema, però, non è solo tecnico, ma culturale: stiamo progressivamente accettando un mondo in cui la mediocrità viene normalizzata attraverso la tecnologia, anziché stimolare l’eccellenza e la ricerca del bello. Nella storia, invece, la tecnologia buona non è mai stat un alibi per abbassare il livello dell’umano, ma un ponte per elevarlo. Il vero progresso non sta nel creare un’intelligenza artificiale che imiti l’intelligenza umana, ma nel promuovere un’innovazione che esalti il valore dell’umano senza snaturarlo. La musica è un caso emblematico: l’IA può essere un alleato straordinario per la produzione, la sperimentazione, la distribuzione, ma non può sostituire l’atto creativo autentico.San Tommaso d’Aquino, nella sua riflessione sull’arte (Summa Theologiae, I-II, q. 57), distingue tra l’ars come abilità tecnica e l’ars come espressione della verità. L’innovazione armonica si muove nella stessa direzione: la tecnologia non deve essere solo una questione di efficienza, ma deve essere orientata da una visione etica e antropologica che metta l’uomo al centro.

Giorgia, con la sua voce, o i raffinatissimi archi di Valeriano Chiaravalle hanno offerto una lezione silenziosa ma potente: l’arte vera non è mai un semplice prodotto tecnologico, ma un atto di presenza, di incarnazione, di verità.

In un mondo sempre più dominato dalla società artificiale, l’arte può essere un faro per ridefinire il rapporto tra umano e tecnologia. La voce di Giorgia, libera da filtri e manipolazioni, è stata un segnale forte: esiste ancora uno spazio per l’autenticità, per la bellezza non ingegnerizzata, per la presenza umana che non può essere replicata da alcun algoritmo. L’innovazione armonica, in questo senso, non si oppone alla tecnologia, ma la vuole riportare alla sua funzione originaria: non sostituire l’uomo, ma amplificarne le capacità, senza mai tradirne l’essenza. Se vogliamo che il futuro sia davvero umano, dobbiamo tornare a riconoscere il valore dell’errore, dell’imperfezione, della vulnerabilità—perché è in questi elementi che si nasconde la vera bellezza. E forse, in fondo, è proprio questo il messaggio che la voce di Giorgia ci ha lasciato: in un’epoca di suoni perfetti e senz’anima, la vera rivoluzione è tornare a essere pienamente umani.

Non sono solo canzonette. Mai.