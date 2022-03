Un frame del video tratto dopo dopo l'attacco del 9 marzo all'ospedale di Mariupol - .

A Mariupol si rischia il peggio con la popolazione ormai allo stremo senza cibo e medicine, mentre arriva la notizia che la donna incinta che era stata fotografata mentre veniva evacuata in barella dall'ospedale bombardato è morta insieme al bambino che portava in grembo. La foto, in cui la madre si teneva con le mani il ventre insanguinato, fece il giro del mondo. Trasportata in un altro ospedale, nonostante il rapido intervento, è morta insieme al suo bambino.