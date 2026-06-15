Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace (e lo Stretto di Hormuz potrebbe riaprire)

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di pace preliminare per porre fine alla guerra su tuti i fronti, Libano compreso, sebbene alcuni dettagli, tra cui la riapertura dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare iraniano, siano ancora da definire. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La priorità, ha detto, è ora «una rapida e piena attuazione degli accordi da parte di tutte le parti». Secondo von der Leyen, l’intesa deve consentire «l'immediata riapertura dello Stretto di Hormuz», perché «la libertà di navigazione deve essere ripristinata senza ostacoli. Ciò – ha aggiunto – è essenziale per la stabilità regionale e per l’economia globale e apre la porta a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente».

L’accordo preliminare dovrebbe essere firmato venerdì 19 in Svizzera e rappresenta una «potenziale svolta» nella guerra in Medio Oriente. L’UE – ha detto Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell’UE – valuterà ora come potrà essere coinvolta nella prossima fase. A questo proposito, sono state numerose le reazioni dei leader mondiali all’accordo di pace. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto «la riapertura urgente e incondizionata dello Stretto di Hormuz», aggiungendo che Francia e Regno Unito sono «pronte a dare il loro sostegno». Stesso auspicio dell'Italia, con la premier Giorgia Meloni.

Anche il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che «la libertà di navigazione senza pedaggio deve essere ripristinata», aggiungendo che il Regno Unito è pronto a offrire supporto. Così la premier italiana Giorgia Meloni, che a proposito dell’intesa annunciata da Usa e Iran ha detto: «L’Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi – ha aggiunto – sono chiari: l’Iran non può dotarsi dell’arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita». Qualora l’Iran non raggiungesse un accordo sul nucleare definitivo con gli Usa, Trump ha minacciato di riprendere con possibili nuove azioni militari contro Teheran. Prima della firma dell’accordo prevista per venerdì a Ginevra, infatti, Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha.