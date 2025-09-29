ANSA

Ancora una volta una chiesa è stata al centro di una sparatoria negli Stati Uniti. Nel mirino in Michigan i mormoni. Centinaia le persone che stavano assistendo alla Messa quando domenica mattina un uomo si è schiantato con il suo veicolo contro la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc Township e poi ha aperto il fuoco, così hanno riferito gli investigatori. Si contano, almeno 4 persone morte e 8 ferite. L’assalitore è morto dopo uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia, secondo quanto hanno riferito le autorità.

La polizia sostiene che l'autore, identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, ex marine statunitense della vicina città di Burton, abbia anche appiccato deliberatamente il fuoco alla chiesa dei mormoni, che è stata avvolta dalle fiamme e da una nube di fumo. Ora l’FBI sta indagando sulla sparatoria e sull'incendio: in una conferenza stampa Reuben C. Coleman, agente speciale facente funzioni a capo dell'ufficio FBI di Detroit ha definito «un atto di violenza mirata».

«Crediamo che troveremo altre vittime una volta individuata l’area dell'incendio», ha aggiunto il capo della polizia di Grand Blanc Township, William Renye, in una conferenza stampa.

Centinaia di persone erano nella Chiesa quando Sanford è entrato nell'edificio, ha precisato Renye. Due agenti delle forze dell'ordine, uno del Dipartimento delle Risorse Naturali dello Stato e un altro di Grand Blanc Township, si sono precipitati sul posto e hanno ingaggiato una sparatoria con il sospettato, uccidendolo, ha spiegato ancora il capo della polizia di Grand Blanc Township. Gli investigatori andranno avanti a perquisire l’abitazione e i tabulati telefonici dell'attentatore alla ricerca di un movente. Secondo i registri militari statunitensi Sanford era un Marine dal 2004 al 2008 e un veterano della guerra in Iraq.

Per coincidenza, un altro veterano dei Marine di 40 anni che ha prestato servizio in Iraq è sospettato di una sparatoria in North Carolina che ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre cinque meno di 14 ore prima dell’incidente in Michigan. La polizia di Southport, North Carolina, ha accusato Nigel Max Edge di aver aperto il fuoco su un bar sul lungomare da una barca sabato sera. Edge è stato accusato di tre capi d'imputazione per omicidio di primo grado e cinque capi d'imputazione per tentato omicidio, ha detto la polizia.



Nel Michigan una donna di nome Paula, presente alla funzione, ha descritto la situazione che ha vissuto domenica mattina, in un'intervista a una stazione televisiva di Detroit, WXYZ. «Abbiamo sentito un forte botto e le porte sono esplose. E poi tutti sono corsi fuori», ha spiegato, aggiungendo che non c'era sicurezza e che l'attentatore ha aperto il fuoco sui parrocchiani mentre fuggivano. «Ho perso amici lì dentro e alcuni dei miei bambini della scuola elementare, a cui insegno la domenica, sono rimasti feriti. È stato molto devastante per me», ha detto.



La strage del Michigan ha segnato la 324esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2025, secondo il Gun Violence Archive, che tiene traccia di tali incidenti e descrive una sparatoria di massa come una sparatoria in cui quattro o più persone vengono colpite o uccise, escluso l'attentatore.

È stata anche la terza sparatoria di massa negli Stati Uniti in meno di 24 ore, dopo l'incidente in North Carolina e una sparatoria avvenuta poche ore dopo in un casinò di Eagle Pass, in Texas, che ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite diverse altre.

Grand Blanc, una città di 7.700 abitanti, si trova a circa 100 km a nord-ovest di Detroit. «Il mio cuore è spezzato per la comunità di Grand Blanc», ha dichiarato la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer in una dichiarazione pubblicata sui social media. «La violenza ovunque, soprattutto in un luogo di culto, è inaccettabile».





Il presidente Donald Trump, in una dichiarazione su Truth Social, ha affermato che la sparatoria «sembra essere l'ennesimo attacco mirato contro i cristiani negli Stati Uniti d'America» ​​e ha aggiunto che l'FBI era sul posto. «Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire, immediatamente!».



