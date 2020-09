Archivio Ansa

E' in corso a Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia, nelll'11esimo Arrondissement della capitale. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo. Secondo le prime informazioni, quattro persone sarebbero state ferite a coltellate. Due persone in fuga dopo l'attacco, una sarebbe stata fermata. L'intera zona è stata isolata dalla polizia dopo il ritrovamento di un pacco sospetto. Gli abitanti sono stati invitai a restare chiusi in casa. La redazione del giornale venne attaccata nel 2015 dopo la pubblicazione di alcune vignette su Maometto. Le vittime furono 12.