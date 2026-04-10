Noi, testimoni della distruzione dell'ultimo ponte sul fiume Litani

Ciò che resta dell'unica via di fuga dal Libano; anche la missione Unifil rischia di restare isolata. E intanto i droni israeliani minacciano di dare il colpo di grazia all'infrastruttura

Il ponte era stato bombardato più volte in questi giorni, l'ultimo attacco ieri. Adesso l'unico ponte rimasto in piedi di sette che esistevano, l'ultimo prima della foce nel Mediterraneo, viene protetto e presidiato dall'esercito libanese, mentre altri droni israeliani sorvolano l'area. Siamo stati i primi a vedere gli effetti dei bombardamenti.