Mine, ingorghi e ricatti: perché la navigazione a Hormuz non tornerà subito alla normalità

E ora? Cosa succederà nello Stretto di Hormuz, il “punto di strozzatura energetico” più critico al mondo che ha, di fatto, preso in ostaggio il commercio internazionale? Si tornerà alla normalità? E in quanto tempo? Il rischio è che i principi contenuti nel Memorandum d’intesa firmato da Usa e Iran rimangano lettera morta, enunciazioni di principio non realizzate. E che sui negoziati scenda ancora un nebbia impenetrabile: i colloqui previsti per oggi in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, “volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto”, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Ad annunciarlo il governo elvetico, poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense JD Vance. "I colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta pronta a facilitare tali discussioni. Il relativo lavoro preparatorio prosegue", ha annunciato il Ministero degli Esteri di Berna, senza specificare una nuova data per i colloqui.

Su Hormuz piovono i primi annunci. Dopo che il presidente Usa Donald Trump ha revocato il blocco navale dei porti iraniani imposto durante la guerra, e dopo le parole di Vance secondo il quale lo Stretto "è completamente riaperto", Teheran ha fissato i primi paletti. La Televisione di stato, citando una dichiarazione del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha annunciato che le navi che desiderano attraversare lo stretto devono presentare le loro richieste a un nuovo organismo governativo. In conformità con i termini del protocollo, "non saranno addebitate tariffe per un periodo di 60 giorni".

Prima della guerra, i dati di Lloyd’s List Intelligence mostravano transiti settimanali di navi mercantili nello Stretto di Hormuz pari a circa 650-770 unità, equivalenti a circa 90-110 transiti al giorno in entrambe le direzioni. Attraverso le sue acque transitava un quinto delle riserve mondiali di petrolio, il 20% del commercio globale di gas naturale liquefatto (GNL). Si stima che quasi 600 navi siano ancora nel Golfo, dove sono ancorate da febbraio, il che significa che ci vorrà del tempo per smaltire l'ingorgo.