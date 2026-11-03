Il salto indiano: quasi 500 milioni di persone sono uscite dalla povertà in 12 anni

Secondo un rapporto della Banca Mondiale, il tasso di povertà è sceso dal 57,7% al 16,1% tra il 2011 e il 2023. Ma crescono le diseguaglianze

Il suo non è un caso isolato. Tutt’altro. La storia di Sunita è un frammento di un movimento torrenziale. Secondo il rapporto " Poverty and Equity Brief" della Banca Mondiale , Il tasso di povertà in India è sceso dal 57,7% al 16,1% tra il 2011 e il 2023, con circa 496 milioni di persone che sono passate al di sopra della soglia di povertà.

Più nel dettaglio, la Banca Mondiale stima che la percentuale di indiani che vivono con meno di 4,20 dollari al giorno, misurata utilizzando la parità di potere d'acquisto del 2021, sia diminuita di 41,6 punti percentuali nell'arco di 12 anni. Anche la povertà estrema, è diminuita in modo sostanziale, passando dal 27,1% nel 2011 al 2,6% nel 2023.

Qual è stato il “motore” di questo salto in avanti della società indiana? Il rapporto individua una serie di fattori concomitanti. A trainare la diminuzione della povertà è stata la forte crescita dei consumi, l'aumento dell'occupazione (specialmente femminile e in particolar modo nelle zone rurali) e l'espansione dei trasferimenti sociali (come i sussidi alimentari).