Il principe Andrea rinuncia al titolo reale

Il principe Andrea, fratello del re d'Inghilterra, Carlo, ha rinunciato ai suoi titoli reali, incluso quello di Duca di York. Lo ha fatto sapere una nota diffusa da Buckingham Palace ma scritta in prima persona dal terzogenito della regina Elisabetta da anni coinvolto nello scandalo di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di aver gestito un giro di prostituzione minorile. Andrea ha fatto accenno a una "discussione" tra i due fratelli e spiegato: "Abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale". Dunque, continuerà ad essere principe (dal 2022 non è più "Sua altezza Reale") ma perderà il titolo di Duca di York ricevuto dalla madre. Ritirata anche l’appartenenza all’Ordine della Giarrettiera – il più antico ordine cavalleresco britannico, conferito per servizio leale alla Corona – e la carica di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano.

"Ho deciso, come sempre, di mettere il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese al primo posto" ha spiegato continuando a "negare con forza le accuse contro di me".

La decisione è arrivata al termine di un’altra settimana di scandali. Il Mail on Sunday ha rivelato che Andrea mentì quando dichiarò di aver incontrato il pedofilo Epstein a dicembre 2010 solo per comunicargli che non poteva più avere contatti con lui. Dopo 12 settimane, gli avrebbe scritto un’e-mail segreta per rassicurarlo: «Continuiamo a tenerci in contatto e presto giocheremo di nuovo insieme!!!». Particolari che, uniti alla pubblicazione dell’autobiografia di Virginia Giuffre, una delle ragazze del giro Epstein, ha spinto la fatto salire la tensione a Corte.

A questo si aggiunge il pasticcio risalente al 2018 quando il principe invitò un alto funzionario cinese, ora al centro di un caso di spionaggio a Pechino, a pranzo a Buckingham Palace.

Andrea è stato cancellato anche dalla lista degli invitati alle tradizionali celebrazioni del Natale dei reali a Sandringham anche se le sue figlie, Eugenie e Beatrice, potranno ancora partecipare.