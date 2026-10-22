Il premio Sakharov 2026 assegnato alla Corte penale internazionale
di Redazione
Decisivo a Strasburgo il voto di alcuni parlamentari del gruppo dei Popolari europei, che si sono schierati a favore della candidatura del gruppo S&d
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October 22, 2026
Il premio Sakharov 2026 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo è stato assegnato alla Corte penale internazionale. Alcuni parlamentari del gruppo dei Popolari europei hanno votato a favore della candidatura presentata dal gruppo S&d.
L'organo con sede a L'Aia, colpito dalle sanzioni del presidente Usa Donald Trump, è stato il candidato selezionato dal gruppo dei Socialisti al Pe come «simbolo della resistenza contro le guerre dell'amministrazione americana». Tra gli altri candidati, c'era anche il difensore dei diritti umani in Tanzania Tundu Lissu (del Ppe ed Ecr).
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