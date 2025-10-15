Il boia non si ferma: negli Usa altre due esecuzioni

Due uomini condannati a morte per omicidio sono stati uccisi martedì in Florida e Missouri. Queste due esecuzioni, eseguite tramite iniezione letale, portano il numero totale dall'inizio dell'anno a 37, il livello più alto dalle 39 registrate nel 2013. Altre due esecuzioni sono previste questa settimana, in Mississippi oggi e in Arizona venerdì, su un totale di otto previste fino al 31 dicembre. In Florida, il 72enne Samuel Lee Smithers è stato messo a morte dopo essere condannato per l'omicidio di due donne a Tampa nel 1996, Denise Roach, 24 anni, e Christy Cowan, 31 anni. Smithers, diacono sposato di una chiesa nel sobborgo di Plant City, ha confessato parzialmente di aver ucciso entrambe le donne, prostitute, e di averle gettate in uno stagno. Mentre in Missouri gli Lance Shockley era stato accusato di aver ucciso il sergente Carl Graham Jr. della Missouri State Highway Patrol. Gli avvocati hanno continuato a chiedere il test del Dna, sostenendo che la condanna si basava su prove puramente circostanziali.