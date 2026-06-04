Cos'è il Gaokao, il (difficilissimo) test di ammissione alle università cinesi

Ma come funziona il Gaokao? Si tratta di un sistema d'esame altamente strutturato, che vaglia le conoscenze degli studenti in pochi giorni. Gli alunni vengono valutati sulle materie principali: letteratura cinese, matematica e una lingua straniera, quasi sempre l'inglese. Oltre alle materie principali, gli studenti scelgono indirizzi opzionali. Oltre il 60% degli studenti delle scuole superiori sceglie l'indirizzo scientifico. L'esame si svolge una volta all'anno, all'inizio di giugno, solitamente dal 7 al 9 giugno (con alcune province che lo estendono fino al 10 giugno). Ogni prova disciplinare dura tra i novanta minuti e le due ore e mezza, per un totale di due o quattro giorni consecutivi di esami.

Il punteggio totale varia a seconda della provincia, ma in molte regioni il punteggio massimo è di 750. Le università stabiliscono punteggi minimi rigorosi per l'ammissione. Entrare nei più grandi (e prestigiosi) atenei del Paese può garantire un lavoro stabile e ben retribuito. Siamo insomma davanti a uno strumento fondamentale per la mobilità sociale. Ma non solo: come scrive l’Harvad University Press, “l''impero degli esami cinese plasma non solo i destini individuali, ma anche lo sviluppo economico, la struttura politica e i valori sociali del Paese”.

L'Università Tsinghua conserva il primo posto, mentre la Cina continua a detenere cinque delle prime 10 posizioni e 20 delle prime 50. L’importanza del test è strettamente intrecciata a quella del sistema educativo cinese, la cui ascesa parte da lontano. Come scrive il sito AcademicJobs, “il settore dell'istruzione superiore cinese si è espanso rapidamente dalla fine degli anni '90, con un numero di studenti iscritti che è passato da meno di 10 milioni a oltre 40 milioni oggi” . Il risultato è tangibile e certificato dalla “misurazioni”: “un’eccellenza accademica indiscutibile, guidata da investimenti strategici e da una forte attenzione all'innovazione nella ricerca. Le università cinesi dominano ancora una volta la classifica Times Higher Education Asia University Rankings 2026, mantenendo la vetta in un contesto di crescente competizione nella regione.