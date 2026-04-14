Meloni: l'Italia sospende l'accordo di Difesa con Israele

La premier spiega che la scelta di non rinnovarlo automaticamente è dovuta alla «situazione attuale»

«In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele». Ad annunciarlo la premier Giorgia Meloni colloquiando con i giornalisti a margine del Vinital. Il memorandum, che stabilisce una sorta di cornice per la cooperazione nel settore nel settore della difesa riguardo allo scambio di materiali militari e la ricerca tecnologica nell'ambito delle forze armate , in precedenza, prevedeva un rinnovo ogni cinque anni ed era entrato in vigore il 13 aprile 2016.