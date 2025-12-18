Leone XIV in visita alla biblioteca del Senato e alla nunziatura italiana

Il Pontefice ha pranzato assieme al nunzio apostolico in Italia e poi si è recato al Palazzo della Minerva, dove si trova la Biblioteca del Senato

Oggi papa Leone XIV ha pranzato nella Nunziatura apostolica presso lo Stato Italiano, per poi recarsi, nel primo pomeriggio al Palazzo della Minerva, dove si trova la Biblioteca del Senato della Repubblica. Qui il Pontefice è stato accolto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, accompagnato dal segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato. Nella Sala dello Schedario, dopo un breve saluto con i vicepresidenti, i questori e i presidenti dei gruppi del Senato, ha scoperto il velo posto sull’immagine del Bambino Gesù nel presepe tradizionale. Accompagnato dal presidente del Senato e dal segretario generale, poi, il Papa ha raggiunto la Sala Capitolare, dove è allestita la mostra della Bibbia di Borso d’Este, per una breve visita, e al termine ha fatto rientro in Vaticano.