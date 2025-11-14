La Bbc si scusa con Trump: «Ma nessuna diffamazione»

La British Broadcasting Corporation ha inviato delle scuse personali al presidente degli Stati Uniti Donald Trump , ma ha affermato che non vi è alcuna base legale per intentare causa all'emittente pubblica per un documentario che i suoi avvocati hanno definito diffamatorio. Il documentario, trasmesso sul programma di informazione "Panorama" della Bbc poco prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, ha unito tre parti del discorso di Trump del 6 gennaio 2021, quando i suoi sostenitori hanno preso d'assalto il Campidoglio. Il montaggio ha dato l'impressione che Trump avesse incitato alla violenza. In una nota di correzione pubblicata già giovedì, la Bbc aveva riconosciuto che «la nostra modifica ha involontariamente creato l'impressione che stessimo mostrando una singola sezione continua del discorso, piuttosto che estratti da diversi punti del discorso, e che ciò ha dato l'impressione errata che il presidente Trump avesse fatto un appello diretto ad azioni violente». «Sebbene la Bbc si rammarichi sinceramente per il modo in cui è stato modificato il documentario, non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che vi siano i presupposti per una denuncia per diffamazione», ha affermato l'emittente in una nota.

Gli avvocati del presidente degli Stati Uniti avevano minacciato domenica scorsa di fare causa alla Bbc chiedendo un risarcimento danni fino a 1 miliardo di dollari, a meno che non ritirasse il documentario, si scusasse con il presidente e lo risarcisse per «i danni finanziari e alla reputazione». Affermando che la causa per diffamazione di Trump è infondata, la Bbc ha di fatto segnalato di ritenere infondata anche la sua richiesta di risarcimento danni. Tuttavia, l'emittente non ha affrontato direttamente la questione finanziaria sollevata da Trump. Nella sua dichiarazione, la Bbc ha affermato che giovedì il presidente Samir Shah «ha inviato una lettera personale alla Casa Bianca chiarendo che lui e la società erano dispiaciuti per la modifica». Shah all'inizio della settimana si è scusato con una commissione di controllo parlamentare britannica e ha affermato che la modifica era «un errore di giudizio».

Nella dichiarazione di giovedì, la Bbc ha aggiunto che non ha intenzione di ritrasmettere il documentario su nessuna delle sue piattaforme. Giovedì mattina la Bbc ha dichiarato di stare indagando su nuove accuse, pubblicate sul quotidiano The Telegraph, relative alla modifica dello stesso discorso da parte di un altro dei suoi programmi, "Newsnight". La Bbc è precipitata nella sua più grande crisi degli ultimi decenni dopo che due alti dirigenti si sono dimessi a seguito di accuse di parzialità, anche in merito alla modifica del discorso di Trump. Le accuse sono emerse dopo che è trapelato un promemoria interno redatto dall'ex consigliere della BBC Michael Prescott e il Telegraph lo ha pubblicato all'inizio di questo mese.

Fondata nel 1922 e finanziata in gran parte dal canone pagato dagli spettatori del Regno Unito, questo caso ha alimentato le accuse di parzialità contro la Bbc, che da tempo è oggetto di critiche da parte di persone di tutto lo spettro politico. I critici hanno rinnovato le richieste di revisione o eliminazione della tariffa, in seguito alle accuse di modifiche fuorvianti. Mentre mercoledì il Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato di credere in una BBC «forte e indipendente».