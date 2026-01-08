Il Venezuela annuncia la liberazione di detenuti venezuelani e stranieri

Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato la «liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri».

Rodríguez ha affermato che la decisione è stata presa in modo «unilaterale» dal governo di Caracas con l'obiettivo di «favorire e raggiungere la pace» e ha ringraziato l'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, e il governo del Qatar per la mediazione che ha reso possibile tale decisione. Il presidente dell'Assemblea venezuelana ha quindi annunciato che i dettagli sull'identità e il numero delle persone liberate verranno comunicati in un secondo momento.

Sono 28 gli italiani, tra cui il cooperante Alberto Trentini, finiti nel mirino degli apparati repressivi venezuelani durante la presidenza Maduro perché ritenuti in qualche modo “scomodi” per il regime. le loro storie sono poco note all’opinione pubblica. In particolare, secondo quanto risulta da fonti qualificate di Avvenire, la trattativa per la liberazione di Trentini si è intensificata negli ultimi mesi.