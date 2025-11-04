Il Papa: tra Usa e Venezuela si cerchi il dialogo

«Un Paese ha il diritto di avere i militari per difendere la pace, per costruire la pace. In questo caso sembra un po’ diverso. Aumentano le tensioni, ma con la violenza non vinciamo. Bisogna cercare il dialogo, è il modo giusto per risolvere i problemi». Lo ha detto Leone XIV questa sera ai giornalisti mentre lasciava Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano, rispondendo a una domanda sulle tensioni tra Usa e Venezuela. Sulla situazione in Terra Santa, poi, il Papa – che domani riceverà Abu Mazen in Vaticano – ha notato che la tregua regge ma «è molto fragile» e che «la situazione delle colonie in Cisgiordania è complessa, dobbiamo cercare di lavorare insieme per la giustizia per tutti i popoli». Prevost, infine, ha fatto gli auguri alle Forze armate in Italia per la loro festa e, commentando gli infortuni mortali sul lavoro di questi giorni ha auspicato che ci sia un impegno comune per garantire a tutti un lavoro sicuro e dignitoso per tutti.