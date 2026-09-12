Con la fine di una storia non finisce la vita. La lezione sull'amore di Luciano e Beatrice

E se una storia d’amore non sboccia. E se un corteggiamento incalzante durato tre anni non dà l’esito sperato. E se alla fine i due protagonisti vedono le loro strade separarsi. Davvero possiamo parlare di un fallimento di vita? Non la pensa così Luciano Corradini, pedagogista, uomo di scuola, e grande appassionato dell’educazione civica. Lo fa affidando a un libro il carteggio che allora giovane adolescente degli anni Cinquanta, ebbe con la sua «Beatrice» (nome scelto per tutelare la vera identità dell’allora ragazza, ma che ha dato il proprio consenso alla pubblicazione delle lettere), compagna di scuola superiore. «Si è trattato di una esperienza di notevole intensità, che ha insegnato a entrambi, con tonalità diverse, a capre il valore e il dramma della libertà, dell’amore, dell’amicizia, dell’impegno a «fare sul serio», con onestà, nello studio, nella progettazione esistenziale, nella vita di fede», scrive Corradini in «Incipit vita nova» ( pubblicato da Ars cooperativa naturae, pagine 158, euro 22 ). L’autore si dichiara consapevole che «le esperienze presentate da film come «La febbre del sabato sera» o «Notte prima degli esami» possono intercettare l’attenzione dei giovani d’oggi più facilmente che un epistolario castigato degli Anni Cinquanta. Credo, però, che valga la pena di provarci», chiarendo di non voler fare prediche (lui che è padre, nonno e bisnonno), ma di raccontare sentimenti, pensieri e progetti «con molti tratti comuni ai giovani d’oggi». Un racconto fatto in prima persona, nato anche dalle tante notizie di amori «malati» e «finiti nel sangue» che spesso la cronaca ripropone in ambito giovanile.

Un ardore di conquistare l’amata, che si coglie nella letture degli scritti pubblicato da Luciano e Beatrice. Anzi di parte con tre lettere proprio della ragazza, e a una di queste è stato messo il titolo «Il primo bacio» (che sarà anche l’unico in questi tre anni di appassionata vicenda): «Luciano ricordati sempre che sei stato il primo uomo che mi abbia baciata, perché non è una cosa da dimenticare». E poco dopo scrive «Ti ringrazio dell’aiuto che mi dai col tuo amore e la tua preghiera, vorrei potertelo ricambiare in qualche modo». Si coglie una certa titubanza in Beatrice, ma che non scoraggia affatto il nostro Luciano che anzi le risponde: «Sai che ti porto (alla fine dell‘estate che li sta separando, ndr)? Un amore grande, immenso, infinito, limpido come il mare calmo e, come quello, profondo». Il carteggio è davvero un esempio di grande impegno per accendere il fuoco dell’amore nella sua Beatrice, che in diverse pagine ammette di non sentire quelle certezze che esprime Luciano. Ma quest’ultimo non demorde e prosegue il suo corteggiamento con pazienza, amore e tanta tenacia, che agli occhi di chi legge, onestamente, appare in un certo senso sprecata. «Adesso sei un po’ incerta e titubante – scrive –, ma sarai felice appieno quando mi dirai: Luciano ti voglio bene. Affidati a me, abbia fiducia in me, abbi fiducia in noi, NOI (il maiuscolo è dell’autore), che saremo vicini a Dio».

Anche l’aspetto religioso è uno dei fili rossi che attraversa questo carteggio triennale. Luciano arriva addirittura a chiedere una benedizione speciale su questo amore in nascita, a padre Pio da Pietrelcina, durante una visita che il giovane reggiano compì dal 21 luglio 1952 a San Giovanni Rotondo. Interessante il colloquio che Corradini ebbe con il frate. «Oggi ho parlato con lui. È stato fantastico. Senti: ti dico tutto. Ho confessato quei due o tre peccatucci che ho fatto in questi giorni, poi gli ho parlato in breve della mia vita, delle mie aspirazioni e infine…di te, tesoro. Lui rideva, si lisciava la barba e, vedendomi tutto assorto, raccolto in preghiera dinanzi a lui, mi diceva: «Stai calmo, figliolo». Quando ha sentito che sono innamorato di te, ha fatto…»Eh Eh, mo mo, guagliò, penza a studià». Ho insistito: «Padre, ma io ho intenzione di sposarla, di prepararmi a dare una famiglia santa al Signore». E lui, ridendo, «Beh, studia, prega e fa a modo: fa annà dritta la barca e tutto va bene!» Grazie, Padre». Forse anche in questo caso il santo frate di Pietrelcina vide lontano su questo amore adolescenziale. Eppure Luciano scrive a Beatrice: «Sono uscito entusiasta. Il nostro amore è approvato da un mezzo santo, che ci ha accettati come figli spirituali, che pregherà per noi, ricordandoci ogni giorno nella Messa al Signore! Vedrai che la barca andrà dritta». Forse quel consiglio di pensare a studiare rivoltogli da padre Pio nasceva dal fatto che la barca non procederà come sperato e non raggiungerà il porto sperato. La relazione tenuta riservata (quasi segreta) alla fine viene scoperta dal padre di Beatrice. Alla notizia che il padre di Beatrice le ha intimato di non frequentare più quel giovane, Luciano scrive:» Ho pensato e ripensato alla nostra situazione; non tanto come giovane ingolfato fino al collo nell’amore, ma come uomo che sa ragionare anche quando avrebbe voglia di sragionare e sa vedere un po’ oggettivamente la propria vita. In un primo tempo, per chi, come me, veda in Dio la ragione di tutte le cose, il modo di fare di Gesù potrebbe sembrare un po’ uggioso e contrario all’amore: ma, a guardarci in fondo, la conclusione che noi aspettavamo da lui (e che Lui ci ha dato) è la migliore e la più ragionata. Anche senza l’intervento di tuo padre (che è stato il colpo di grazia!), mi ero accorto che non poteva durare a lungo la nostra situazione. Abbiamo ragione entrambi, perché di fatto siamo su binari diversi nel campo dell’amore: torniamo indietro, se non si può andare avanti». La fine di una storia d’amore (anche se un po’ a senso unico verrebbe da commentare). E neppure il tentativo di trasformarla in amicizia funziona.

Eppure da quello che si potrebbe definire un fallimento per i nostri Luciano e Beatrice si apre un futuro radioso, anche se separato. Beatrice troverà l’uomo della sua vita con il quale metterà su famiglia e oggi è mamma e nonna. Anche Luciano, che il prossimo 30 agosto compirà 91 anni, incrocia sulla sua strada una giovane ragazza, Maria Bona Bonomelli, con la quale si sposerà nel 1960 (il 30 giugno saranno 66 anni) e avrà due figlie e un figlio. Oggi la loro famiglia si compone anche di otto nipoti e una piccola pronipote di quasi quattro anni. E questo matrimonio ha permesso a Corradini anche di esprimere il suo secondo amore: la scuola e l’educazione, ricoprendo ruoli istituzionali (fu anche vicepresidente del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione e sottosegretario all’Istruzione con il ministro Giancarlo Lombardi negli anni 1994/95) e dirigenziali nell’associazionismo cattolico e professionale (Uciim e Aidu). Un pedagogista dal grande spirito europeo. «Anche Bona mi ha aiutato in questo lavoro editoriale – spiega Corradini – perché non vi ha letto una storia d’amore adolescenziale del marito, ma un messaggio ai giovani d’oggi perché sappiano che da un fallimento può sempre nascere un futuro inaspettato e migliore di quello che si era progettato». E ancora una volta vengono in aiuto due lettere, ma questa volta del 1987. Da una parte quella inviata da Corradini, nella quale scrive: «Ho ringraziato molte volte il Signore perché, attraverso il tuo no, maturato e probabilmente sofferto, Lui ha detto altri due sì: a me ha fatto trovare, come se mi fosse entrata dalla finestra con un colpo di vento, una ragazza meravigliosa, che mi ha ridato, con gli interessi, il frutto delle parole e delle lacrime che avevo rivolto a te. A te ha dato un marito, di cui non so nulla, se non che lo ami e che ti ha dato due figli». E molto bello anche un passaggio della risposta di Beatrice: «In seguito, negli anni che vennero, tu sei stato la pietra di paragone per alcuni ragazzi (non tanti), che ho incontrato e che ho scartato. E poi ho aspettato fino a 23 anni, quando una sera, inaspettatamente invitata ad una festa, ho incontrato mio marito. Per me è stato un colpo di fulmine, anzi una vera botta in testa e nel cuore. Di lui non sapevo niente, ma ho avuto fiducia e ho difeso questo amore coi denti, in principio contro tutti». Davvero quell’amore adolescenziale mai sbocciato ha dato vita a due vite meravigliose per i suoi protagonisti.