Eni fissa il prezzo massimo della benzina a 1,99 e del gasolio a 2,19 per 30 giorni. Il Governo: grazie

La società spiega che la decisione è data dalla volontà di «dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese, ai consumatori e alla propria clientela». Le misure in vigore dal 28 settembre.

L'Eni ha fissato un limite massimo (price cap) al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive per un mese a partire dal 28 settembre. Il prezzo massimo dunque sarà pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato «per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti», fa sapere la società, aggiungendo che «la contrazione dell'offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale che deriva dalle crisi geopolitiche in corso, associata alla carenza di capacità di raffinazione a livello europeo (quasi 30 raffinerie chiuse negli ultimi 15 anni), ha portato i prezzi dei carburanti a livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane». In questo contesto - prosegue ancora - Eni intende dare «un nuovo contributo di solidarietà al Paese, ai consumatori e alla propria clientela, che si unisce alle iniziative già intraprese dalla Società dallo scorso marzo attraverso un ribaltamento solo in via parziale dell'aumento delle quotazioni internazionali sui prezzi consigliati presso i propri distributori, assorbendone così una parte significativa».

A plaudere all'iniziativa è innanzitutto il Governo che in una nota «ringrazia Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, che va nella auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane».