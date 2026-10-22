Gmg 2027, il videomessaggio del Papa: «Ci vediamo a Seul!»

«Non vedo l’ora di incontrarvi a Seul!». Nel videomessaggio rivolto a tutti i giovani del mondo, papa Leone XIV ha ricordato l’apertura ufficiale delle iscrizioni per la 41° Giornata mondiale della gioventù ad agosto 2027 in Corea del sud, e ha invitato «calorosamente» tutti a partecipare. Non è semplicemente «un invito a visitare una nuova città», dice Prevost, ma «una chiamata a partire per un pellegrinaggio di fede, amicizia e speranza», un’opportunità per «scoprire luoghi cristiani in un altro Paese», ma anche per incontrare Dio «più profondamente». . Non è semplicemente «un invito a visitare una nuova città», dice Prevost, ma «una chiamata a partire per un pellegrinaggio di fede, amicizia e speranza», un’opportunità per «scoprire luoghi cristiani in un altro Paese», ma anche per incontrare Dio «più profondamente».

Quello in Asia, come lui stesso ha ricordato sul volo di ritorno dalla visita in Francia, è per ora l’unico viaggio papale confermato per il prossimo anno. «A Seul incontrerete giovani da ogni parte del mondo, espressione di una bella e ricca varietà di lingue e culture. - sottolinea Leone XIV nel messaggio - Eppure, nonostante queste differenze, e anzi proprio grazie alla diversità che Dio vi ha donato, sperimenterete un senso ancora più grande di unità, perché siamo tutti membra dell’unico Corpo di Cristo». L'ultima Gmg è stata celebrata a Lisbona, in Portogallo, nel 2023 alla presenza di papa Francesco.

Papa Francesco con alcuni giovani durante la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, 3 agosto 2023 - SICILIANI

Il tema della prossima Giornata sarà: «Abbiate coraggio: Io ho vinto il mondo!» dal Vangelo di Giovanni, e il Papa ha voluto invitare personalmente i giovani a iscriversi proprio nel giorno in cui ricorre la memoria liturgica di san Giovanni Paolo II, che volle fortemente iniziare la tradizione dei grandi raduni giovanili cattolici nel 1985. Proprio papa Wojtyla, sottolinea Leone XIV, «proclamava continuamente a tutti i popoli: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”». Queste parole «valgono anche per ciascuno di voi», dice ancora Prevost, che invita i giovani a portare nei giorni del pellegrinaggio, dal 3 all’8 agosto, tutto ciò che sono e tutto ciò che custodiscono nel cuore: «i vostri sogni, desideri e speranze, ma anche le vostre ferite e fatiche». Ad attenderli in terra coreana, «in questo luogo di incontro e di comunione», ci sarà il Signore stesso che «chiama ciascuno di voi per nome» e «desidera risvegliare la vostra speranza e donarvi la pienezza della vita e della gioia».

Papa Giovanni Paolo II saluta la folla di giovani prima della Messa della decima Giornata mondiale della gioventù a Manila, nelle Filippine. È stata l'ultima Gmg in Asia nel 1995 - Archivio Ansa



Quella in Corea sarà la prima Giornata mondiale della gioventù del pontificato di papa Leone XIV, dopo l’esperienza al Giubileo dei giovani nella spianata di Tor Vergata a Roma, lo scorso anno. L’ultima volta di una Gmg nel continente asiatico è stata nel 1995 a Manila nella Filippine, celebrata proprio da Giovanni Paolo II. Fu una delle più partecipate della storia.

