Le imprese cercano 359 mila lavoratori a marzo, 41mila in più (+13%) rispetto a febbraio e 67mila in più (22,9%) rispetto a un anno fa. I dati del Bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal,

mostrano che «tiene la domanda di lavoro - si legge in una nota - sebbene in un quadro di crescente incertezza per le conseguenze della guerra in Ucraina e la preoccupante crescita dei costi energetici e delle materie prime, fattori che stanno mettendo a forte rischio la ripresa economica». Continua a crescere intanto la difficoltà di reperimento. Si attesta infatti al 41,1% delle entrate programmate, in aumento di quasi nove punti percentuali rispetto a marzo 2021 quando erano difficili da reperire il 32,2% dei profili ricercati. Questa quota sale al 58,4% per gli operai specializzati, al 56,1% per i dirigenti, al 48% per le professioni tecniche e al 44,1% per le professioni intellettuali e scientifiche. La motivazione principalmente indicata dalle imprese è la mancanza di candidati che a marzo 2022 è stata espressa per il

24% dei profili ricercati a fronte del 16,6% riscontrato invece a marzo dello scorso anno. Seguono poi la preparazione non adeguata dei candidati (14,3% dei profili ricercati) e altri motivi (2,8%). Le figure più ardue da trovare sono i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (67,2%), artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (67,1%), fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria metallica (65,8%), tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (61,1%), meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (61,0%). A incontrare le maggiori difficoltà di reperimento sono le imprese delle regioni del Nord Est (sono difficili da reperire il 46,9% delle figure ricercate), seguite da quelle del Nord Ovest (41,2%), Sud e Isole (38,6%) e Centro (36,6%). L'industria ha programmato per il mese di marzo oltre 112mila entrate, in crescita del 2,2% sia rispetto al mese scorso che all'anno precedente e oltre 246mila sono i contratti offerti dal settore dei servizi (+18,8% sul mese scorso e +35,5% sull'anno). In testa per le opportunità di lavoro offerte i servizi di alloggio, ristorazione e servizi turistici con quasi 64mila entrate programmate, il commercio (44mila entrate) e i servizi alle persone (circa 40mila).

Oltre 450mila offerte pubblicate dalle aziende in 12 mesi su InfoJobs



Nonostante un panorama economico-sociale che ha visto, in due anni, l’avvicendarsi di situazioni critiche come conseguenza dell’emergenza sanitaria, il 2021 sembra essersi chiuso positivamente per il mercato del lavoro. È quanto emerge dall’Osservatorio sul mercato del lavoro 2021 di InfoJobs. Oltre 450mila offerte pubblicate dalle aziende in 12 mesi, dato che corrisponde al +29% anno su anno. L’incremento è generalizzato in tutta Italia e nessuna regione ha registrato flessioni negative rispetto al 2020. In cima alla classifica delle regioni che spiccano per offerte di lavoro si conferma per il quinto anno consecutivo la Lombardia, con il 31,5% del totale nazionale delle offerte pubblicate su InfoJobs da parte delle aziende. Al secondo posto si posiziona l’Emilia-Romagna (17,2%), cui fanno seguito Veneto (14,2%) al terzo, Piemonte (9%) al quarto posto e, a chiudere la top 5, la Toscana (6%). Andando nel dettaglio delle province le evidenze di InfoJobs riconfermano, al primo posto della classifica, Milano come provincia più attiva, nella quale si concentra il 12,2% delle offerte. Nelle posizioni a seguire, la classifica presenta un leggero dinamismo rispetto al 2020, con province a pari merito: Roma e Torino entrambe con il 4,6% al secondo posto, Bergamo e Bologna (che sale di una posizione rispetto al 2020) insieme al terzo con il 4,2%. Al quarto posto Brescia (4,1%) e ancora un pari merito in chiusura della top 5 con l’ingresso di Verona e Modena (3,2%). Il rinnovamento del mercato del lavoro impatta anche altre province. Spiccano per un ingente incremento in termini di offerte rispetto all’anno precedente Firenze, al nono posto con il +27% e Reggio Emilia al 1decimo posto che registra un +55%. Nel 2021 le categorie professionali più ricercate mantengono una continuità con i dati 2020, con Operai, Produzione e Qualità in cima alla classifica (25,3%), seguita al secondo posto da Acquisti, Logistica e Magazzino (10,2%) e al terzo da Vendite (8,3%). Proseguendo troviamo al quarto posto Amministrazione, Contabilità e Segreteria (7,8%) e a chiusura della top 5 Commercio al Dettaglio, Gdo, Retail (7,2%). È importante segnalare la presenza tra le prime dieci posizioni di Informatica, It e telecomunicazioni (4,6%) e Ingegneria (4,2%), una grande novità registrata nel 2021 che sottolinea l’importanza del digitale a supporto delle attività lavorative. Un ruolo sempre più fondamentale dell’Ict che richiede, come conseguenza, risorse professionali maggiormente qualificate.

Inserimento lavorativo di donne e disoccupati di lunga durata

Torna a crescere l’occupazione: in particolare tra le fasce più fragili che nell’ultimo anno, spinte anche da un cambiamento di mentalità, indotto dalla pandemia, scelgono sempre di più di mettersi in proprio. I numeri dei progetti di Enm-Ente nazionale per il microcredito e Anpal- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro confermano l’inversione di tendenza: sono sempre di più le donne e gli inattivi che hanno trovato lavoro o che se ne sono inventati uno nuovo, grazie alle misure di supporto all’autoimprenditorialità. Infatti, la disoccupazione, già in calo nel nostro Paese, è tornata ai livelli pre-Covid (dati Istat, dicembre 2021) e la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-1,3%, pari a -29mila unità rispetto a novembre 2021) si osserva tra le donne e per tutte le classi d'età: un calo che sfiora l’8%, pari a -184mila persone, se rapportato a dicembre 2020. Non solo: in quest’ultimo anno, il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni registra un calo del 4,7%, pari a -653mila. Numeri che includono anche coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso di autoimprenditorialità e mettersi in proprio: tra questi, cresce sensibilmente la partecipazione al progetto Yes I Start Up, che ha segnato un vero e proprio record, raggiungendo, con nove mesi di anticipo, l’obiettivo di formare all’autoimprenditorialità 1.000 profili, tra donne inattive e disoccupati di lunga durata. Tra i beneficiari di questo programma figurano prevalentemente donne inattive (47,4%), seguite da donne (32,4%) e uomini (21,2%) disoccupati di lunga durata; la maggioranza di loro è italiana (94%), ha meno di 50 anni (fascia che occupa il 20% degli interessati), possiede un diploma di scuola secondaria, mentre il 10% ha conseguito una laurea specialistica e l’8% triennale. Il 36% dichiara di non avere nessuna esperienza lavorativa, o di aver lavorato con contratti a tempo determinato (27,4%, indeterminato 13,3%). Quanto alla provenienza geografica, figurano in testa Campania, Sicilia, Puglia e Lazio. Per maggiori informazioni: www.diventaimprenditore.eu.

Fondazione Adecco per le pari opportunità lancia insieme a J. P. Morgan il progetto Rita-Reskilling, Inclusion, Talent Achievement, che si rivolge a 200 donne che, a causa della pandemia, hanno perso lavoro o sono in situazione di svantaggio economico. Dopo la crisi legata al Covid, infatti, il tasso di occupazione femminile in Italia è diminuito molto rispetto a quello maschile. Secondo l'Istat, su 440mila lavoratori in Italia che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, il 70% sono donne, e anche il territorio lombardo è stato duramente colpito. L’obiettivo di Rita, avviato alla fine dello scorso anno, è quello di promuovere l'occupabilità di 200 donne residenti in Lombardia in difficoltà economiche attraverso percorsi di orientamento lavorativo personalizzati, formazione specializzata e ricerca attiva di opportunità di impiego. Il programma, che aiuterà le beneficiarie a rientrare nel mercato del lavoro in settori resilienti, quali It, logistica e grande distribuzione, ha già coinvolto più di 30 donne che sono state avviate a percorsi di orientamento, di gruppo o individuali, a seconda delle singole esigenze. La maggioranza delle donne coinvolte ha inoltre partecipato a corsi di formazione per il ruolo di addetta vendite, intraprendendo poi tirocini con aziende partner di progetto.

Al fine di supportare la nascita di nuove imprese e nuovi mercati nel nostro Paese, è stato definito dalla Onlus Imprenditore Non Sei Solo, uno specifico programma di formazione gratuita per startupper che desiderano fare impresa e sono alla loro prima esperienza imprenditoriale. Possono candidarsi imprenditori o aspiranti tali che hanno una partita Iva da non più di 18 mesi quale unica attività lavorativa o che sono in procinto di aprirla. Il corso si svolge, in parte, in presenza con una giornata al mese in aula a Milano presso il Fast Hotel Linate a Segrate e, in streaming, con un webinar settimanale. È possibile presentare la propria candidatura fino al 31 marzo 2022. È previsto un periodo di formazione di un anno gratuito. Le 30 migliori start up avranno la possibilità di presentare i propri progetti a un comitato di potenziali investitori che potranno sostenere lo sviluppo delle idee con un contributo economico a fondo perduto. Per informazioni: https://imprenditorenonseisolo.it/startup/.

Heineken e Delphina assumono in Sardegna

Contratto di sviluppo per il nuovo birrificio di Heineken ad Assimini (Cagliari). Il piano di investimenti annunciato dalla multinazionale olandese per l’ammodernamento e l’ampliamento dello stabilimento ammonta a 73 milioni di euro e avrà un impatto positivo sia sulla capacità produttiva che sulla relativa filiera in termini di sostenibilità, occupazione, indotto e valore creato sul territorio. Su impulso della società Iniziativa - advisor di Heineken - è stata attivata la procedura “accelerata” prevista per gli Accordi di sviluppo a favore dei progetti di grandi dimensioni, di rilevanza strategica e con importanti ricadute sul sistema produttivo, e che ha visto il coinvolgimento di Invitalia, del ministero dello Sviluppo economico e della Regione Sardegna. L’Accordo di sviluppo, finalizzato al sostegno di programmi di investimento strategici e innovativi di grandi dimensioni, prevede il contributo di circa 14 milioni di euro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e di 200mila euro dalla Regione Sardegna.

Oltre 100 nuove figure, tra cui posizioni annuali nel turismo in Sardegna per la sede di Palau: sono questi i numeri delle assunzioni in corso per la catena alberghiera sarda Delphina hotels & resorts.

Delphina punta a far crescere l’area It, commerciale e gestionale della sede centrale di Palau con la ricerca di specialisti per il reparto prenotazioni e per la divisione meeting e eventi, web marketing, un grafico illustratore/trice, mentre nelle strutture proseguono le selezioni per Spa manager, guest relation, capi partita di cucina, commis di cucina e di sala, chef de rang, barman, baristi, portiere notturno, segretari di ricevimento, seconda governante, cameriere ai piani, oltre ad addetti per l’ufficio assistenza, che offrono una prima accoglienza all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Le descrizioni dei profili ricercati e le informazioni di contatto son pubblicati sul sito ufficiale www.delphina.it all’interno della sezione "Lavora con noi".

Nasce il catalogo di avatar professionali

Trovare testimonial futuristici per consentire ad aziende ed enti pubblici di approdare definitivamente nel metaverso: questa l’iniziativa lanciata da QuestIT. Entrando nel dettaglio, il progetto consiste in un vero e proprio contest, grazie a cui verranno selezionate 50 persone “virtualmente fotogeniche”. Queste, una volta ultimata la prima fase di casting grazie all’intervento di una giuria ad hoc, verranno poi chiamate per essere “avatarizzate” presso uno delle due sedi di IgoodI a Milano e Torino. Una volta terminata la digitalizzazione dei corpi umani, i candidati entreranno a far parte del primo catalogo italiano di virtual assistant professionali grazie ai loro “gemelli virtuali”. Ma non è tutto, infatti, al termine del processo di realizzazione di tutti gli avatar, la giuria selezionerà i dieci soggetti virtualmente più fotogenici e, in seguito, verrà avviato un ulteriore casting sui social media che decreterà il vincitore finale che si aggiudicherà anche una rilevante somma in denaro. Le 50 persone selezionate tramite l’avacontest entreranno nel primo catalogo degli avatar e avranno la possibilità di guadagnare ogni volta che un’azienda o un ente della pubblica amministrazione le sceglierà come testimonial utilizzando il loro gemello digitale. Partecipare a quest’iniziativa è molto semplice, basta compilare il modulo al seguente link. Possono candidarsi tutte le persone con età compresa tra i 18 e i 65 anni e verranno accettate tutte le candidature inviate entro e non oltre mercoledì 20 aprile 2022.

Indeed, il 16 e 23 marzo i colloqui con le aziende

Gli Hiring Events di Indeed - il sito per chi cerca e offre lavoro – tornano in Italia, a grande richiesta, in primavera. Iniziano il 16 marzo con due appuntamenti, il primo che ospiterà colloqui con grandi aziende come Tempocasa, Credit Agricole, Facile.it, Sisal, Covisian, Thc, Carrefour, Vf Corporation e MediaWorld. Il secondo appuntamento del 16 marzo sarà incentrato sulle Agenzie per il lavoro come Synergie, Randstad, Kelly Services. La seconda data in calendario è il 23 marzo, l’evento in questo caso sarà focalizzato sulle piccole e medie imprese che assumono, con aziende come Nailevo e WeWorld. Questi appuntamenti daranno l’opportunità di valutare più di 120 posti di lavoro e open day disponibili in una ampia gamma di settori, tra cui le vendite, l’It, la finanza, il marketing e il turismo. Le aziende stanno assumendo in diverse funzioni e sedi e ci sono lavori per ogni livello di esperienza, con aziende che cercano ruoli come agenti immobiliari, istruttori di fitness, addetti alla logistica e chef. La partecipazione all’evento è gratuita per le persone in cerca di lavoro. Per maggiori informazioni:

