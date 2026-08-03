Tutti i motori in menù: la ricetta Opel per accontentare chiunque

Opel Astra sì, ma quale? Il dubbio su quale motorizzazione scegliere è sempre più frequente per l’automobilista medio e la Casa tedesca, per non sbagliare, ha praticamente offerto tutta la gamma possibile. Si va dai tradizionali motori a benzina e diesel, fino al plug in e al motore totalmente elettrico. Insomma, a seconda dell’uso che uno ne fa, Opel Astra offre la scelta giusta e questo perché secondo il pragmatismo tedesco, non ci devono essere imposizioni.

Infatti fra le motorizzazioni riviste e perfezionate, resiste anche il diesel. Il nuovo motore, da 131 CV, è stato modificato nella catena di distribuzione e rinforzato nei punti deboli che hanno segnato il suo predecessore e ora diventa, di fatto, la punta di diamante di una vettura di segmento medio. Sulla versione Sport Tourer, ovvero la station wagon, è il complemento ideale per chi usa l’auto per lavoro.

La novità più succosa per gli amanti dell’elettrico invece sono le aumentate autonomie di marcia. Infatti la nuova Opel Astra Electric ora ha un’autonomia fino a 454 chilometri (guidando come prescritto dal ciclo WLTP). Lo stesso vale per l'ibrido Plug-in. Questa motorizzazione è stata ulteriormente sviluppata in modo che l'autonomia in puro elettrico potesse essere aumentata fino a oltre 100 chilometri (WLTP). Un bel passo in avanti rispetto all’autonomia della versione precedente che si aggirava attorno ai 70 km anche se dichiarava qualcosa in più. Sulla nuova Opel Astra Electric il sistema di frenata rigenerativa, ora regolabile su 3 livelli tramite la palette del volante, garantisce inoltre che la vettura possa recuperare energia durante la guida.

Parlando di prezzi, invece, si parte con la versione base di Astra con il 1.2 mild hybrid da 145 CV in allestimento Edition a 32.450 euro (33.650 euro per la Sports Tourer). La diesel attacca a 32.950 euro (34.150 euro la wagon), mentre la Plug-in parte da 39.250 euro (40.450 euro la wagon). Per le versioni 100% elettriche, il prezzo minimo è di 39.900 euro (41.100 euro la wagon).