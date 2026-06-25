Supercar, anteprime, spettacolo: torna il Milano Monza Motor Show

È tutto pronto per la 5ª edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, il grande festival motoristico open-air che da domani, 26 giugno, a domenica 28 giugno trasformerà l'Autodromo Nazionale di Monza nel punto di riferimento per appassionati, collezionisti, aziende e operatori del settore automotive.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è in programma venerdì 26 giugno alle ore 10.30 e unirà la dimensione istituzionale all’anima più autentica e spettacolare di MIMO. Dopo il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, dei partner e degli ospiti dell’evento, il Tempio della Velocità si animerà con la MIMO Parade inaugurale: una spettacolare sfilata che porterà in pista alcune delle vetture più esclusive della manifestazione, tra supercar, hypercar e novità di prodotto dei brand partecipanti oltre che delle supercar portate in pista da collezionisti e appassionati.

Ad aprire il corteo sarà una prestigiosa World Premiere dinamica: la nuova 55 SGT, realizzata da SGT Automobili e presentata per la prima volta al pubblico mondiale proprio in occasione di MIMO 2026. La vettura si configura come un appassionato e rispettoso tributo all'iconica Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI che nel 1993, con Nicola Larini al volante, conquistò il Campionato DTM, entrando nell'immaginario degli appassionati di motorsport. Il progetto unisce richiami stilistici e filosofici al modello originale a una moderna base tecnica derivata dalla rinomata Piattaforma Giorgio, evoluta attraverso un rigoroso percorso di sviluppo e validazione che ne consente l'omologazione per l'utilizzo stradale.

Tra le premiere più attese di MIMO 2026 ci sarà anche la presentazione dinamica della Giamaro Krafla, la straordinaria hypercar nata a Modena da un progetto interamente italiano. La vettura farà il suo debutto in movimento con due giri sul circuito di Formula 1 dell'Autodromo Nazionale Monza, offrendo al pubblico il sound inconfondibile del suo motore V12 quadriturbo da 7,0 litri, capace di erogare 2.157 CV. Un concentrato di ingegneria, prestazioni e passione italiana che promette di regalare uno dei momenti più emozionanti dell'edizione 2026 di MIMO.

Dietro alla SGT 55 e alla Giamaro Krafla, prenderà vita la Supercar Parade con protagoniste alcune delle vetture più esclusive presenti a MIMO 2026. La MIMO Parade vedrà infatti la partecipazione di Ferrari SF90 XX, Lamborghini Revuelto, McLaren 750S, Aston Martin DB12, BMW Skytop, Dallara Stradale, Radical RXC Spyder, Porsche 911 GT3 RS, Audi R8 ABT, Maserati MC20 e ARES S1, insieme a numerose altre vetture protagoniste del panorama automotive internazionale. Tra queste saranno presenti Ferrari 296 Challenge, Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, Porsche 911 Cup, Ferrari 488 Challenge e Porsche Taycan Turbo GT Racing, regine di una sfilata unica nel suo genere che unirà supercar, hypercar, vetture da competizione e anteprime internazionali.

Dopo lo slot dedicato alle supercar, la MIMO Parade inaugurale si arricchirà con la presenza dei protagonisti della Journalist Parade, che vedrà giornalisti e content creator al volante delle novità di prodotto portate a Monza dalle case automobilistiche presenti alla manifestazione, offrendo al pubblico una panoramica dinamica delle nuove vetture protagoniste del mercato. Il 26 giugno, giornata inaugurale di MIMO 2026, sarà anche l’occasione per conoscere nuovi modelli portate dai brand espositori. Alle ore 10, presso lo stand nel paddock 1, Changan presenterà la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid, modello che rappresenta una delle principali novità del marchio per il mercato europeo. La presentazione darà modo al pubblico di conoscere in anteprima le caratteristiche e le tecnologie della nuova vettura.

Il calendario MIMO 2026 si arricchisce di tante presenze tra box e paddock dell'Autodromo Nazionale Monza. Il pubblico potrà ammirare le novità di prodotto di Chery, ICAUR, Lepas, OMODA, JAECOO, Tesla, Changan, Mercedes-Benz, RECARO Automotive, ARES Atelier, BRS Motorsport, Team MRNC12 Racing with Ferrari, 777 Collection, GT-Queens, Aston Martin, e godere dell’intrattenimento proposto Esercito Italiano Aeronautica Militare, Hard Rock Cafe Milan e CYBEX.

Plenitude, Main Sponsor di MIMO 2026 attraverso la sua controllata Plenitude On The Road, sarà protagonista nel Paddock 1 con l'Electric Area, lo spazio dedicato alla mobilità elettrica e all'innovazione. L'area ospiterà un'infrastruttura di ricarica a servizio dell'evento e consentirà ai brand presenti di esporre i propri modelli elettrici e organizzare test drive dedicati. L'esperienza proseguirà anche nei box Plenitude, dove un percorso tra videogiochi, realtà virtuale e contenuti interattivi accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'e-mobility e della rete di ricarica Plenitude.

MIMO 2026 offrirà inoltre tre giorni di test drive dedicati alle ultime novità del mercato, consentendo ai visitatori di mettersi al volante di modelli elettrici, ibridi e tradizionali accompagnati dagli istruttori dei brand presenti. Tra le vetture disponibili per le prove dinamiche ci saranno OMODA 5, OMODA 7, OMODA 9, JAECOO 5, JAECOO 7 e JAECOO 8, oltre alle Tesla Model 3 e Model Y, ai modelli Mercedes-Benz GLC EQ 400, GLB EQ 250+, CLA EQ 250+ e Classe A 180d e alle CHANGAN DEEPAL S05 e CHANGAN DEEPAL S07.

Tra gli appuntamenti più attesi torna anche lo spettacolo di drift organizzato da CID Campionato Italiano Drifting, che vedrà protagoniste due BMW impegnate in esibizioni ad alto tasso di adrenalina sul rettilineo principale dell'Autodromo. Gli spettacoli sono in programma venerdì alle ore 12.35 e sabato e domenica alle ore 13.

Domenica 28 giugno spazio anche alle competizioni ufficiali autorizzate da ACI Sport. Il pubblico potrà assistere al GT3isti Challenge, dedicato alle Porsche più performanti, con protagoniste Porsche 911 GT3, Porsche 911 GT3 RS, Porsche Cayman GT4 e Porsche Cayman GT4 RS, oltre alle classi racing con Porsche 992 GT3 Cup, Porsche 991 GT3 Cup e, straordinariamente ospiti nella classe GT Open, Lamborghini Huracán Super Trofeo e Ferrari 296 Challenge. In pista anche la Speed Cup, il campionato organizzato dal Lotus Sporting Club e dedicato alle iconiche Lotus Elise ed Exige. Entrambe le competizioni si disputeranno con formula Time Attack, promettendo spettacolo ed emozioni fino all'ultimo decimo di secondo.

Tra le esperienze dedicate al pubblico, MIMO 2026 ospiterà anche Hard Rock Cafe Milan e CYBEX. Hard Rock Cafe Milan porterà all'Autodromo la sua inconfondibile atmosfera fatta di musica, DJ set, food experience e merchandising esclusivo co-branded con MIMO, mentre CYBEX, leader globale nella sicurezza dei bambini in auto, metterà a disposizione il proprio simulatore di crash test, offrendo ai visitatori un'esperienza educativa e coinvolgente per comprendere l'importanza del corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza e dei seggiolini per bambini. L'ingresso alla manifestazione è gratuito per i tre giorni di manifestazione