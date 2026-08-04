Mercedes Classe C elettrica: il lusso su strada ha 762 km di autonomia

Linea da Gran Turismo, plancia MBUX Hyperscreen a tutta larghezza e tecnologia a 800 volt per ricariche lampo: abbiamo provato la nuova media di Stoccarda 100% a batteria

Anche solo a un primo sguardo, la nuova Classe C elettrica di Mercedes si fa notare per questa sua linea quasi anticonformista, più contemporanea rispetto ai canoni del passato: con la sua silhouette da coupé, la griglia iconica con 1.050 punti illuminati e il posteriore espressivo da Gran Turismo, incarna l'ultimo linguaggio di design Mercedes-Benz, rendendola unica nel segmento di medie dimensioni.

A bordo, circondati dal silenzio senza nemmeno piccoli rumori da rotolamento degli pneumatici, il comfort è quello al quale la Casa di Stoccarda ci ha abituato, a cominciare dai sedili elettrici di fascia alta che offrono supporto lombare, massaggi e ventilazione. La plancia si fa notare grazie all’ MBUX Hyperscreen da 39,1 pollici senza soluzione di continuità per tutta la sua larghezza e stabilisce nuovi standard creando un'esperienza di guida e spaziale avvolgente. Innovativa la tecnologia di retroilluminazione a matrice con oltre 1.000 LED individuali e zone di luminosità regolabili indipendentemente per offrire informazioni chiare al conducente e intrattenimento personalizzato anche per il passeggero anteriore.

Alla guida si dimostra agile in curva e fluida quanto una Classe S, grazie anche alle ruote sterzanti posteriori, che riducono il raggio di sterzata a 11,2 metri; per non parlare delle sospensioni pneumatiche AIRMATIC con smorzamento predittivo basato su dati Car-to-X3F4 e Google Maps, sorprendenti in questo segmento. Ai sistemi di guida intelligente non manca nulla: l'Assistente Virtuale MBUX con IA generativa affiancata dalla navigazione con Electric Intelligence e dall’head-up display garantiscono un orientamento chiaro, supportata dalla realtà aumentata a prova di distrazione anche in situazioni di traffico complesse, con il Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB. OS) sempre aggiornato on the air per tutto il software del veicolo.

Per combattere l’ansia da ricarica, l'autonomia dichiarata arriva a 762 chilometri (WLTP) grazie all'elevata aerodinamica e a innovazioni come la pompa di calore e il sistema frenante a scatola unica con una potenza di recupero fino a 300 kW. La tecnologia a 800 volt e una nuova batteria con 94 kWh di contenuto energetico utilizzabile permettono la ricarica fino a 325 chilometri in soli 10 minuti, oltre alla possibilità per la ricarica bidirezionale, trasformandola in un'unità mobile di accumulo energetico.

Impegnativi i prezzi: per la C 400 4MATIC con tecnologia EQ partono da € 70.329 e arrivano a € 86.860, IVA e messa in strada incluse, oltre a eventuali accessori da scegliere nella assai copiosa lista opzionale.