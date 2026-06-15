Alfa Romeo riscopre il «Cuore Sportivo»: in pista per ritrovare il piacere di guidare

Da slogan a identità di marchio: all’Autodromo di Varano l’esperienza della Driving Academy ripercorre la tradizione del Biscione tra tecnica, emozioni e formazione. E per i nuovi clienti arrivano percorsi dedicati al volante

Chi conosce bene Alfa Romeo e ha qualche anno sulle spalle lo sa: il motto "Cuore Sportivo" nasce negli anni '90 per esaltare l'anima corsaiola e le performance delle vetture del Biscione. Più che un semplice slogan, è diventato negli anni il credo degli appassionati, simboleggiando la passione meccanica, il design e la lunga tradizione vincente del marchio milanese nel mondo delle corse.

La vocazione sportiva era già nei successi leggendari di piloti come Tazio Nuvolari e Juan Manuel Fangio e in motti storici come "La vettura di famiglia che vince le corse" (legato all'Alfa 1900). Negli spot pubblicitari dell'era moderna, l'espressione "Cuore Sportivo" viene formalizzata e consacrata come payoff ufficiale, accompagnando il lancio di modelli di grande successo come l'Alfa 145, l'Alfa 156 e l'Alfa 147.

Lo abbiamo capito ancora meglio all’Autodromo di Varano de' Melegari al volante dell'intera gamma Alfa Romeo: dalla Junior alla Tonale, dalla Giulia alla Stelvio, fino alle supersportive versioni Quadrifoglio: un percorso completo e immersivo, articolato in quattro momenti tra impostazione della posizione di guida, giri in pista con istruttori professionisti, prove sul GT Track e analisi telemetrica.

Non c’è modo migliore per conoscere davvero un'Alfa Romeo: mettersi al volante. Questo il motivo per il quale è stato creato l’appuntamento con l'Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich; per ritrovare, curva dopo curva, ciò che da sempre rende inconfondibile Alfa Romeo: il puro piacere di guida. Come ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo: “L’entusiasmo è la più bella conferma del piacere di guida che da sempre contraddistingue le Alfa Romeo. Le nostre vetture nascono per essere guidate e per regalare emozioni vere a chi siede al volante. Ed è proprio in quel dialogo tra uomo e macchina che batte, da oltre un secolo, il cuore del Biscione e ci spinge ogni giorno a tenere viva una passione che dal 1910 non ha mai smesso di correre."

Le ha fatto eco Sofia Spanou de Adamich, Presidente della Scuderia de Adamich: " Come per Alfa Romeo, anche per la nostra Scuderia le attività sono sempre più numerose e significative, anche oltre i Corsi di Guida Sicura e Sportiva: un percorso che vogliamo continuare a far crescere dopo circa 35 anni di attività." Due le nuove proposte dedicate ai clienti: la Driving Experience Quadrifoglio sarà riservata a chi sceglie una nuova Giulia Quadrifoglio o una nuova Stelvio Quadrifoglio, con una giornata in pista inclusa nel prezzo in compagnia degli istruttori dell'Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich. La seconda proposta è rivolta a tutti i nuovi clienti Alfa Romeo: chi acquista una qualsiasi vettura del marchio accede a condizioni vantaggiose all'esperienza di Guida Evoluta presso la Driving Academy di Varano; basterà scrivere alla mail dedicata indicando la targa del veicolo acquistato; sarà poi la Driving Academy a offrire supporto nell'individuazione della data più adatta.