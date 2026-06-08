Lunedì da risiko per le banche: cosa c'è dietro la mossa di Intesa su Mps

Dopo la domenica segnata dall’offerta di Banco Bpm su Mps, Intesa ha acquistato stamattina una quota di Generali e lanciato un’Opas da 30,6 miliardi su Siena. Sullo sfondo la partita per il controllo del Leone, mentre prende forma il secondo polo bancario nazionale, costruito attorno all’asse Bper-Unipol e alimentato dalla possibile integrazione delle filiali Mps cedute da Intesa

Il lunedì del risiko bancario italiano si è aperto all’alba, con una mossa che ha fatto emergere immediatamente uno dei nodi più sensibili della partita. Prima ancora dell’Opas su Monte dei Paschi, il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato l’acquisto del 3,01% di Generali. Ufficialmente un’operazione tecnica, funzionale a preservare il trattamento contabile della partecipazione detenuta da Mediobanca nel Leone di Trieste. In realtà un segnale immediato di quanto il dossier Generali sia ormai parte integrante della geometria del nuovo consolidamento bancario italiano.

Pochi minuti dopo è arrivato il secondo annuncio. Intesa Sanpaolo, il primo gruppo bancario italiano guidato da Carlo Messina, ha lanciato un’Opas volontaria totalitaria su Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi di euro. L’offerta, in azioni e contanti, prevede un premio del 12,5% rispetto alla chiusura di venerdì e una valorizzazione complessiva che supera i 35 miliardi di dollari. Mps, alla vigilia, capitalizzava circa 27,4 miliardi. Il corrispettivo indicato è di 1,6 azioni Intesa di nuova emissione più un euro in contanti per ogni titolo della banca senese.

La struttura dell’operazione è accompagnata da un tassello industriale decisivo. Intesa ha infatti siglato un accordo con Unipol, principale azionista di Bper con una quota vicina al 20%, per la cessione, in caso di successo dell’Opas, di una banca composta da 635 filiali Mps e dal marchio storico del Monte. L’obiettivo è la successiva integrazione con Bper, in un disegno che ridisegna il perimetro del secondo polo bancario nazionale.

A rendere più esplicita la traiettoria è la stessa Unipol. In una nota, la compagnia bolognese ha descritto l’operazione come la possibile nascita di un nuovo “campione italiano” del sistema bancario, destinato al secondo posto in Italia per raccolta diretta, prestiti alla clientela e rete di sportelli. Un progetto che punta al consolidamento del sistema domestico attraverso operatori con azionariato “core” italiano, valorizzando il marchio della banca più antica del mondo e il suo radicamento territoriale. Le sinergie sono stimate in oltre 800 milioni di euro. Sul piano della governance, Unipol ha inoltre comunicato di voler perseguire il “controllo di fatto” di Bper attraverso strumenti derivati sul 4,99% del capitale, senza promuovere un’opa. Un passaggio tecnico solo in apparenza: nella sostanza, la costruzione di una leva di influenza diretta su uno degli snodi del sistema bancario italiano, coerente con la prospettiva di un polo alternativo nel perimetro domestico.

È stato il punto di arrivo di una domenica già attraversata da una tensione crescente. Banco Bpm aveva infatti aperto le danze ieri proponendo a Siena un’aggregazione tra pari, un merger of equals da oltre 50 miliardi di capitalizzazione e sinergie superiori a 1,1 miliardi annui. L’idea era quella di unire due reti profondamente complementari, radicate nel credito alle piccole e medie imprese e fortemente presenti in Lombardia, Veneto e Toscana. Le stime di Banco Bpm parlavano di oltre 650 milioni di sinergie di costo e più di 450 milioni di ricavi aggiuntivi, con una creazione di valore superiore a 5,5 miliardi. Un progetto industrialmente coerente con la fase europea del settore, in cui la scala diventa una condizione necessaria per sostenere tecnologia, wealth management e redditività in un contesto di tassi destinati a normalizzarsi.

Ma il vero elemento detonante era un altro. Nel documento diffuso da Banco Bpm, la partecipazione di Mps in Generali veniva esplicitamente indicata come asset strategico. Una frase che ha immediatamente spostato il dossier dal piano industriale a quello degli equilibri di sistema. Perché oggi Generali non è soltanto una compagnia assicurativa. È il centro di gravità del capitalismo finanziario italiano. Dopo l’acquisizione di Mediobanca da parte di Mps, la banca senese è diventata indirettamente uno dei principali azionisti del Leone di Trieste, nodo in cui si intrecciano le posizioni di Delfin, Caltagirone, Mediobanca e Unipol. Un equilibrio delicato, osservato con attenzione anche dal mercato e dalla politica.

In questo quadro si inserisce la rapidità della risposta di Intesa. Lasciare spazio alla costruzione di un asse Banco Bpm-Mps avrebbe significato consentire la nascita di un concorrente più esteso nel credito e potenzialmente più incisivo anche sul fronte del risparmio gestito e delle assicurazioni. Un rischio strategico in un momento in cui Unicredit appare più concentrata sul dossier europeo e meno sul consolidamento domestico. Non a caso Intesa ha subito precisato che la partecipazione in Generali rappresenta “soltanto un investimento azionario”. La definizione è funzionale a circoscrivere l’operazione dentro un perimetro finanziario, evitando letture di tipo industriale sul Leone di Trieste. Ma la stessa necessità di chiarimento conferma quanto il tema sia ormai sensibile.

Sul versante Mps, è ormai chiaro il cambio di paradigma. La banca che fino a pochi anni fa rappresentava il simbolo della crisi del sistema creditizio italiano, salvata nel 2017 e successivamente ricapitalizzata dallo Stato tra il 2023 e il 2024, è diventata il perno del nuovo ciclo di aggregazioni. La gestione di Luigi Lovaglio e l’acquisizione di Mediobanca hanno trasformato Siena in un asset conteso, non più periferico ma centrale. Nel nuovo schema si inserisce anche Unipol, che non si limita al ruolo di partner industriale. La compagnia bolognese, guidata da Carlo Cimbri, si muove con una strategia che intreccia assicurazioni e controllo bancario, costruendo attorno a Bper un possibile secondo polo nazionale. Una traiettoria che riflette l’idea di un sistema bancario italiano ancora fortemente legato a presidi domestici, anche in un contesto europeo di crescente integrazione.

Resta infine il quadro politico. Il governo osserva con cautela un riassetto che riguarda non solo la struttura del credito, ma la distribuzione del potere finanziario nel Paese. Monte dei Paschi era stata indicata come esempio di risanamento e rilancio. Ora diventa il centro di una competizione che coinvolge i principali attori del capitalismo italiano. Una dinamica che restituisce l’immagine di un sistema in accelerazione. Il risiko bancario non è più una sequenza di operazioni industriali: è tornato a essere un confronto tra architetture di potere. E al centro, ancora una volta, resta Generali, il punto in cui tutte le linee finiscono per incrociarsi.