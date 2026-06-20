Voucher formativi fino a 6mila euro

Da lunedì 22 giugno, ore 14, sarà aperto lo sportello per accedere alla misura di Formazione Continua e Permanente promossa da Forma.Temp, che mette a disposizione dei lavoratori in somministrazione voucher individuali fino a 6mila euro per il rimborso di percorsi formativi scelti direttamente dai lavoratori. La misura si inserisce nell’ambito delle politiche di formazione previste dal Contratto nazionale di settore 2025 ed è finalizzata a favorire lo sviluppo, l’aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali. Come previsto dall’Avviso, il percorso formativo scelto non deve essere necessariamente collegato alle mansioni svolte o alla professione esercitata al momento della richiesta.

Il tratto distintivo della misura è la libertà di scelta: il lavoratore decide autonomamente il percorso formativo da intraprendere, con quale modalità e con quale ente, purché il corso sia erogato da un soggetto riconosciuto e preveda il rilascio di un titolo, di una qualifica o di una certificazione finale.

Le richieste possono essere presentate attraverso lo sportello online e vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Per la misura è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro.

Chi può accedere al voucher

Possono presentare domanda i lavoratori e le lavoratrici in somministrazione con contratto a tempo determinato o indeterminato attivo al momento della richiesta, che abbiano maturato almeno sei mesi di anzianità lavorativa negli ultimi diciotto mesi, anche presso più Agenzie per il Lavoro, e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al percorso formativo prescelto. Sulla base della documentazione presentata dal lavoratore, la verifica dei requisiti viene effettuata da Forma.Temp, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione.

Quali percorsi possono essere finanziati

Il voucher, di un valore massimo di 6.000 euro per ciascun lavoratore, può coprire, totalmente o parzialmente, i costi di partecipazione al percorso formativo scelto. Tra i percorsi finanziabili rientrano, per citarne alcuni, quelli degli ITS Academy e IFTS, i percorsi universitari e post-laurea, i master universitari, i corsi di perfezionamento, i percorsi di formazione professionale, qualifiche e diplomi professionali, corsi di lingua e percorsi di preparazione ai concorsi pubblici.

Come verificare se un corso è finanziabile

Per essere idoneo al finanziamento è necessario verificare due requisiti: il soggetto che eroga il corso e il titolo rilasciato al termine del percorso. Il corso deve essere organizzato da un’istituzione riconosciuta, come un’Università, un’Accademia, un Its Academy o un ente di formazione accreditato dalla Regione, e deve prevedere il rilascio di un titolo, una qualifica o una certificazione finale. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il percorso può essere ammesso al finanziamento secondo quanto previsto dall’Avviso.

Come presentare domanda

La richiesta deve essere presentata direttamente dal lavoratore attraverso il portale dedicato: lavoratori.formatemp.it/formazionecontinua . Oltre al voucher formativo, chi frequenta un corso integralmente o parzialmente in presenza può beneficiare di un contributo forfettario di 400 euro lordi per il rimborso delle spese di trasporto sostenute tra il luogo di domicilio e la sede del corso. Per ricevere supporto nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi agli Sportelli Sindacali presenti sul territorio.