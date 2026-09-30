Tra automazione e nuove competenze

Omron porta in sei città italiane tecnologie e demo live, creando un punto di incontro tra industria, scuola e nuove generazioni di professionisti

Ha preso il via l’Omron on Tour 2026, il tour che porta in sei città italiane le soluzioni di automazione progettate per rendere i processi produttivi più affidabili, efficienti, flessibili e sicuri. Ospitata presso l’Omron I-Lab di Milano, la prima tappa - durante la quale è intervenuto anche Ettore Acerra, direttore generale per l’istruzione tecnica e professionale per la formazione superiore - ha aperto un percorso che proseguirà nei prossimi mesi a Vicenza, Bologna, Frosinone, Ancona e Bari. Al centro dell’iniziativa, non solo l’innovazione tecnologica, ma soprattutto il dialogo tra il mondo industriale e quello della formazione. Secondo la visione più ampia di Omron, infatti, il progresso si costruisce attraverso la collaborazione e la co-creazione, non in modo isolato. Nessuna singola azienda, istituzione educativa o settore può, da sola, plasmare il futuro della produzione. Per questo, la prossima fase del progresso industriale richiederà modalità di creare valore più sostenibili, umane e resilienti e l’Europa ha tutte le potenzialità per guidare questo cambiamento.

Ciascuna tappa del tour si terrà presso un Its Academy: luoghi in cui imprese, docenti e studenti possono confrontarsi sulle competenze e sulle tecnologie che contribuiranno a definire la manifattura di domani.

Con demo live, approfondimenti applicativi e momenti di confronto diretto con gli esperti Omron, il tour offrirà alle aziende l’opportunità di osservare da vicino soluzioni semplici da integrare, progettate per durare e pensate per trasformare esigenze operative concrete in risultati misurabili.

Dopo Milano, il tour toccherà Vicenza il 6 e l’8 ottobre, Bologna il 14 ottobre, Frosinone il 27 ottobre, Ancona il 3 e 4 novembre e Bari l’11 e 12 novembre.