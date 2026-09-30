Alla scoperta dell'imprenditorialità in montagna

Dopo l’estate, torna Lecco Talent Lab – il percorso di formazione gratuita rivolto ai giovani per scoprire l’imprenditorialità giovanile in montagna, ai Piani Resinelli – con un altro appuntamento in programma. Sabato 3 ottobre 2026 è previsto l’incontro dal titolo Gestire un bene Fai di montagna: il mulino Gervasoni (Baresi, frazione di Roncobello – Bergamo). Sarà l’occasione per conoscere nel concreto un bene Fai di montagna, esplorandone la storia, gli spazi, le strutture e le attività che ne permettono oggi la valorizzazione e la fruizione, attraverso un’esperienza diretta, immersi nel territorio e a diretto contatto con chi nel concreto quotidianamente si occupa di questo bene. Il mulino Gervasoni è una delle più preziose testimonianze della cultura materiale delle Prealpi Orobiche: un mulino ancora funzionante risalente al XVII secolo che – nel corso della sua storia – è stato anche un forno, una casera e una bottega di fabbro.

Lecco Talent Lab è un progetto nato all’interno del bando Giovani e Imprese – II edizione, promosso dal Comune di Lecco insieme con i Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco, proponendo incontri gratuiti di formazione e orientamento, accompagnati da esperienze sul campo, per scoprire da vicino esempi concreti di impresa legata al territorio montano.

Lecco Talent Lab con le sue proposte è un’occasione unica per chi è interessato a costruire il proprio futuro professionale nei contesti montani e naturalistici.

L’iniziativa mira a mostrare come possano nascere idee imprenditoriali sostenibili in montagna, attraverso testimonianze dirette di chi ha scelto di vivere e lavorare sul territorio, trasformando una passione in professione.

Il progetto si rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni. L’incontro è a numero chiuso con un massimo di 15 partecipanti.