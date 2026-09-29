Nasce il corso gratuito di Its Academy Angelo Rizzoli e Boffetti

L'obiettivo è rispondere alle criticità nel reperimento del personale: oltre la metà delle professioni tecniche (51%) e il 70% per meccanici e manutentori. In partenza questo autunno, combina formazione in aula, laboratori e apprendistato di primo livello

Its Academy Angelo Rizzoli e Boffetti Spa, azienda attiva nei settori dell'energia, dell'automazione industriale e dell'impiantistica tecnologica, si uniscono per rispondere a una delle criticità più evidenti nel settore impiantistico ed energetico: trovare tecnici qualificati per ampliare il proprio organico. La risposta delle due realtà si concretizza in un percorso formativo gratuito capace di integrare competenze teoriche, laboratori ed esperienze in azienda per preparare una tra le figure professionali oggi maggiormente richieste dal mercato del lavoro. , azienda attiva nei settori dell'energia, dell'automazione industriale e dell'impiantistica tecnologica, si uniscono per rispondere a una delle criticità più evidenti nel settore impiantistico ed energetico: trovare tecnici qualificati per ampliare il proprio organico. La risposta delle due realtà si concretizza in uncapace di integrare competenze teoriche, laboratori ed esperienze in azienda per preparare una tra le figure professionali oggi maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

Secondo Unioncamere, le criticità nel reperimento delle figure in Italia interessano maggiormente le professioni tecniche (51%), gli operai specializzati (55%) e, con una percentuale che supera il 70%, profili chiave quali meccanici e manutentori. «Bergamo rappresenta la fotografia di una situazione che riguarda ormai tutto il Paese. Le imprese cercano competenze tecniche sempre più specializzate e il sistema formativo è chiamato a evolversi insieme al mondo produttivo - spiega Roberto Sella, direttore generale dell’Its Academy Angelo Rizzoli -. Grazie alla collaborazione con Boffetti abbiamo progettato un percorso gratuito che nasce da esigenze reali e offre ai giovani un accesso diretto a professioni oggi molto richieste».

Il percorso, della durata di un anno e completamente gratuito per gli studenti, formerà così la nuova generazione di tecnici in grado di operare nell'installazione, nel collaudo e nella manutenzione elettrica ed elettronica di macchinari e impianti civili e industriali. esattamente le figure che, come mostrano i dati, le imprese italiane faticano di più a trovare.

Caratteristiche del corso, sbocchi lavorativi e requisiti per l’iscrizione

Il corso gratuito di un anno (con un monte ore pari a 1.000) partirà in autunno e combinerà formazione teorica e pratica in laboratorio con esperienza diretta in azienda, grazie all'attivazione di un contratto di Apprendistato di Primo Livello. Gli studenti (max 25 giovani talenti) impareranno ad assemblare e installare componenti elettrici ed elettronici, mettere a punto sistemi di comando e controllo, intervenire in caso di guasti su macchinari e impianti e svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Al termine del percorso, i diplomati potranno inserirsi in ambiti professionali quali: il cablaggio e il montaggio di impianti elettrici industriali e quadri elettrici, l'automazione, la lettura di schemi tecnici, il controllo dei parametri elettrici e la verifica delle norme di sicurezza degli impianti. I requisiti per accedere alla formazione sono: possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente), età massima di 29 anni, conoscenza base della lingua inglese (il corso sarà svolto in lingua italiana), attitudine al problem solving e all’apprendimento.

Le iscrizioni al corso sono aperte al seguente link: